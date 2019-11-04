Единоборства
РИА НовостиСтал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером
Гонорар россиянина Александра Поветкина за бой с американцем Майклом Хантером составит 500-600 тысяч долларов, заявил РИА Новости глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
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Поветкин 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой с Хантером за звание обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжелом весе по линии WBA. Эта встреча состоится в андеркарде реванша между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом.РИА Новости06:36
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