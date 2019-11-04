Единоборства

РИА НовостиРИА НовостиСтал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

Гонорар россиянина Александра Поветкина за бой с американцем Майклом Хантером составит 500-600 тысяч долларов, заявил РИА Новости глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

Поветкин 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой с Хантером за звание обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжелом весе по линии WBA. Эта встреча состоится в андеркарде реванша между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом.
РИА Новости06:36

Подробнее о событии

Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

РИА Новости06:36

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Чемпионат07:31

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Sport.ru08:00

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Матч ТВ07:25

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Sportbox.RU07:25

Поветкин получит за бой с Хантером около 500-600 тыс. долларов

Sport24.ru08:09

Назван гонорар Поветкина за бой с Хантером

Газета.Ru08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Армия и оружие

Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

Российская газета 03:09
Наука

Выяснен механизм отключения иммунитета вирусом Эбола

Во время новой научной работы исследователи выяснили механизм отключения иммунитета вирусом Эбола.
МедиаПоток 07:34
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Lenta.ru 06:55
Футбол

Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Общество

Власти Британии понизили уровень террористической угрозы в стране

В Великобритании власти понизили уровень террористической угрозы в стране с «серьезного» до «существенного», передает Reuters, ссылаясь на главу британского МВД Прити Пател.
Аргументы и Факты 11:19
Хоккей

Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»

Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Общество

В Москве прошли два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Хоккей

«Северсталь» уступила «Ак Барсу», потерпев восьмое поражение подряд

Череповецкая команда потерпела восьмое поражение подряд. «Ак Барс» выиграл четвертый матч из последних пяти.
Матч ТВ 11:26
Недвижимость

Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия вчера в 06:19
Происшествия

Полиция Ирака открыла огонь по протестующим в Багдаде

Известия 09:38
Происшествия

В ДТП между Орском и Гаем пострадали трое и погибла женщина

На дороге между Орском и Гаем 4 ноября случилось ДТП. Столкнулись Renault и микроавтобус ГАЗель.
РИА Оренбуржье 10:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Игры

PC-версия Red Dead Redemption 2: перенос персонажа и новые скриншоты

До одной из главных сенсаций года, выхода на РС вестерна Red Dead Redemption 2, осталась пара дней.
Игромания.ру 02 ноября в 08:39
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Политика

Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат

Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.
ИА Новороссия 07:10
Кино

«Джокер» претендует на 16 «Оскаров»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает TopNews.
Газета.Ru 03:00
Кино

Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате

Кinomania 06:35
Космос

Грузовой корабль Cygnus доставил на МКС «космическую духовку»

Астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр c МКС зацепили грузовой корабль Cygnus, который успешно доставил 8,2 тыс. фунтов (3719 кг) научного оборудования, снаряжения и техники в орбитальную лабораторию.
Портал Поиск 07:08
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Газета.Ru 09:13
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Гаджеты

Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G

Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Профиль вчера в 04:09
Происшествия

Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии

RT на русском 09:55
Футбол

Канте будет включен в состав «Челси» на матч с «Аяксом» в ЛЧ

Главный тренер Фрэнк Лэмпард подтвердил, что француз находится в хорошей форме и будет включен в состав на ближайший матч в ЛЧ.
Sports.ru 09:16
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК 08:42
Политика

Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций.
Газета.Ru 11:48
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
Политика

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Гаджеты

В монитор Dell UP2720Q встроен колориметр

Как утверждается, UP2720Q — это первый в мире 27-дюймовый монитор 4K со встроенным колориметром.
iXBT.com 10:21
Футбол

«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ

Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Поветкин
Российский боксёр
Российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России 2000 года и 2001-2002 годов, чемпион Игр доброй воли, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион в любительских соревнованиях.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Майкл Хантер
Американский боксёр
Американский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Выступал за сборную США по боксу в конце 2000-х - начале 2010-х годов, участник летних Олимпийских игр в Лондоне, победитель национального турнира «Золотые перчатки», трёхкратный чемпион США в любителях.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное