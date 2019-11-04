Единоборства

РИА НовостиРИА НовостиСтал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

Поветкин 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой с Хантером за звание обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжелом весе по линии WBA. Эта встреча состоится в андеркарде реванша между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом.
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Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

РИА Новости06:36

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Чемпионат07:31

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Sport.ru08:00

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Матч ТВ07:25

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Sportbox.RU07:25

Поветкин получит за бой с Хантером около 500-600 тыс. долларов

Sport24.ru08:09

Назван гонорар Поветкина за бой с Хантером

Газета.Ru08:22
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