Единоборства
РИА НовостиСтал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером
Поветкин 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой с Хантером за звание обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжелом весе по линии WBA. Эта встреча состоится в андеркарде реванша между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом.
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Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Футбол
Игорь Черевченко: «„Спартак“ применяет одну и ту же тактику»
Sportbox.RU 14:00
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится о том, что слишком долгая процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.
Gazeta.SPb 01 ноября в 12:09
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Футбол
Наставник «РБ Лейпциг» высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
Главный тренер немецкого клуба "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита", передает ТАСС.
Газета.Ru 12:35
Армия и оружие
Российские системы РЭБ сожгли украинские локаторы и радиоаппаратуру
Согласно доводам финских СМИ, за пять лет, прошедших с начала российско-украинского конфликта, российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления сожгли большинство украинских радаров и радиоаппаратуры, использующейся для обеспечения связи на юге и юго-востоке Украины.
Avia.pro 05:29
Общество
Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия 11:38
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Гаджеты
Глава AMD: Мы хотим, чтобы графика Radeon была повсюду
Глава AMD отметила, что ожидает значительного роста консольного направления во второй половине 2020 года.
3DNews 08:58
Политика
Суд в США разрешил передачу налоговых деклараций Трампа прокуратуре
В постановлении суда отмечается, что судьи лишь разрешили государственному обвинителю требовать налоговые декларации Трампа, пока он еще занимает должность президента США.
Интерфакс 14:21
Общество
Персонально ваш: Владимир Пастухов
М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.
Эхо Москвы 10:51
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне
Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.
Взгляд.ру 13:34
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Бывший супруг певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов рассказал, из-за чего распался их брак.
URA.Ru 09:03
Общество
Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии
Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Московский Комсомолец 11:08
Футбол
Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии»
Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария».
РБК вчера в 15:16
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Экономика
МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37