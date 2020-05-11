Политика
РИА НовостиNYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда
Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
Общество
Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге
В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru 09 мая в 17:59
Общество
На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат
Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру 09 мая в 06:15
Футбол
«Барселона» заинтересована в защитнике «Уотфорда»
Soccer.ru 01:42
Происшествия
Ребенок и несколько взрослых пострадали при взрыве мин в Кабуле
В результате взрыва наземных мин в столице Афганистана постарадали по меньшей мере 4 человека, среди которых один ребенок.
РЕН ТВ 01:46
Политика
Intel и TSMC могут построить в США завод по производству чипов
На территории Америки уже действует несколько заводов по производству чипов, но самые энергоэффективные микросхемы по 10-нанометровому или меньшему технологическому процессу производит лишь Intel.
RuNews24.ru 01:30
Наука
Когда закончится пандемия: насколько точны прогнозы окончания COVID-19
Кстати, научное сообщество уже выступило с критикой сингапурских прогнозов.
РБК 08 мая в 08:00
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Здоровье
У заразившихся коронавирусом детей заметили осложнения
Недавно власти штата заметили у детей системный воспалительный ответ.
Lenta.ru 09 мая в 21:29
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
REGNUM вчера в 08:33
Шоу-бизнес
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом
Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 01:01
Общество
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Общество
В Туле ввели обязательный масочный режим
Напомним, что в Тульской области режим ограничений продлен до 31 мая.
Тульская пресса вчера в 18:29
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России
Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края.
REGNUM 01:31
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 09 мая в 00:50
Авто
Названы иностранные авто войны, превратившиеся в отечественные модели
Благодаря многим иностранным решениям удалось развить транспортную промышленность СССР.
Дни24 00:00
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
Политика
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09 мая в 09:30
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
Экономика
Саудовская Аравия повысит НДС в три раза
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза, передает Reuters со ссылкой на сообщение государственного информационного агентства.
Коммерсантъ вчера в 23:19
Кино
«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм
Российская газета вчера в 07:25
Общество
Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье
Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш спрогнозировала спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 23:17