Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

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