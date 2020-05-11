Политика

РИА НовостиРИА НовостиNYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
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Стал известен источник полученных Тимошенко миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 21:37

Назван источник денег, сделавших Тимошенко долларовым миллионером

РЕН ТВ00:41

Юридическая фирма из Нью-Йорка откупилась от Тимошенко миллионами долларов

Взгляд.рувчера в 23:59

NYT: юридическая компания из США выплатила Тимошенко $11 млн, чтобы избежать иска

ТАССвчера в 23:00

СМИ: юридическая компания из США выплатила Тимошенко $11 млн ради избежания иска

Газета.Ru01:40

Нью-йоркская фирма заплатила $11 млн, чтобы избежать иска от Тимошенко

ФАНвчера в 21:37

NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

РИА Новостивчера в 20:19
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
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Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Газета.Ru 01:15
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Общество

Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге

В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru 09 мая в 17:59
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Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру 09 мая в 06:15
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Футбол

«Барселона» заинтересована в защитнике «Уотфорда»

Soccer.ru 01:42
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Ребенок и несколько взрослых пострадали при взрыве мин в Кабуле

В результате взрыва наземных мин в столице Афганистана постарадали по меньшей мере 4 человека, среди которых один ребенок.
РЕН ТВ 01:46
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Intel и TSMC могут построить в США завод по производству чипов

На территории Америки уже действует несколько заводов по производству чипов, но самые энергоэффективные микросхемы по 10-нанометровому или меньшему технологическому процессу производит лишь Intel.
RuNews24.ru 01:30
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Наука

Когда закончится пандемия: насколько точны прогнозы окончания COVID-19

Кстати, научное сообщество уже выступило с критикой сингапурских прогнозов.
РБК 08 мая в 08:00
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
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Здоровье

У заразившихся коронавирусом детей заметили осложнения

Недавно власти штата заметили у детей системный воспалительный ответ.
Lenta.ru 09 мая в 21:29
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Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

REGNUM вчера в 08:33
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«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 01:01
Общество

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
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Общество

В Туле ввели обязательный масочный режим

Напомним, что в Тульской области режим ограничений продлен до 31 мая.
Тульская пресса вчера в 18:29
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России

Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края.
REGNUM 01:31
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 09 мая в 00:50
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Авто

Названы иностранные авто войны, превратившиеся в отечественные модели

Благодаря многим иностранным решениям удалось развить транспортную промышленность СССР.
Дни24 00:00
Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
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Армия и оружие

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В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
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Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
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Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09 мая в 09:30
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
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Экономика

Саудовская Аравия повысит НДС в три раза

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза, передает Reuters со ссылкой на сообщение государственного информационного агентства.
Коммерсантъ вчера в 23:19
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Кино

«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм

Российская газета вчера в 07:25
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Общество

Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш спрогнозировала спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье.
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Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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