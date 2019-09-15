Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВСтал известен характер травм Антона Миранчука и Хеведеса

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
Московский «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал информацию о характере травм полузащитника Антона Миранчука и защитника Бенедикта Хеведеса.
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