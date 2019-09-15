Лига чемпионов
Матч ТВСтал известен характер травм Антона Миранчука и Хеведеса
|13′
Антон Миранчук
Эдер
|20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
|38′
|42′
Дмитрий Живоглядов
|45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
|46′
Игорь Юрганов
|62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
|69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
|76′
|79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
|83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
|90′+3′
Московский «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал информацию о характере травм полузащитника Антона Миранчука и защитника Бенедикта Хеведеса.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
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