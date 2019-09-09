Футбол

Pravda.RuPravda.Ru«Манчестер Сити» первым потратил более 1 млрд евро на состав

Организация CIES Football Observatory провела исследование составов футбольных клубов. Самыми дорогими футболистами владеет "Манчестер Сити". Этот клуб стал первым, потратившим более 1 млрд евро на свой состав.
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«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро

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