Футбол
Pravda.Ru«Манчестер Сити» первым потратил более 1 млрд евро на состав
Организация CIES Football Observatory провела исследование составов футбольных клубов. Самыми дорогими футболистами владеет "Манчестер Сити". Этот клуб стал первым, потратившим более 1 млрд евро на свой состав.
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«Манчестер Сити» – первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро
Спорт БИЗНЕС Online06:08
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Названа дата визита Зеленского в США
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент страны Владимир Зеленский отправится с визитом в Соединенные Штаты в сентябре, передает ТАСС.
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