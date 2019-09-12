Экономика
Тюменская линияУстановлен минимальный размер зарплаты в России на 2020 год
Около 12 тыс. 130 рублей составит минимальный размер зарплаты в России в 2020 году, передает "Газета.ru".
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За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.ФАН11 сентября в 22:51
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Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
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В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
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Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
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Медики назвали пять опасных причин онемения в пальцах
Чувство онемения в пальцах рук может появиться из-за межпозвоночной грыжи. Еще одна возможная причина онемения – нарушения в работе сердца.
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Ариана Гранде показала отрывок музыкального видео «Ангелов Чарли»
Семисекундный клип не раскрывает много информации, но он показывает трех звезд в костюмах ангелов с черными крыльями.
ГЛАС.RU 11 сентября в 01:51
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
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Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Политика
МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу обыграла Австралию и вышла в финал ЧМ
RT на русском 06:28
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Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Гаджеты
ПК-корпус Phanteks Eclipse P360X с подсветкой обойдётся в $70
Компания Phanteks расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель Eclipse P360X, на базе которой можно создать настольную систему игрового класса.
3DNews 05:06
Происшествия
Гражданина России застрелили на юге Грузии
Неизвестный убил 65-летнего гражданина России в селе Гора (регион Квемо Картли) в четверг, сообщает Первый канал.
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Происшествия
В ЦБ прокомментировали сообщения о мошенничестве с пенсиями россиян
По данным издания, в 2017–2018 годах злоумышленники незаконно перевели накопления 500 тыс. человек из ПФР в негосударственные фонды «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН».
Известия 06:44
Происшествия
Арестованы главврач больницы и хирург: скандал в Нижегородской области
Помимо балахнинского медика, в деле фигурирует хирург из больницы скорой помощи Дзержинска.
REGNUM вчера в 19:41
Здоровье
72 человека заражены лихорадкой Западного Нила в Ростовской области
В Ростовской области у 72 человек врачи выявили лихорадку Западного Нила, информирует пресс-служба администрации донской столицы.
РЕН ТВ вчера в 16:32
Политика
Медведев увязал переход на четырехдневку с ситуацией в экономике
Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:20
Политика
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Решение суда ЕС по газопроводу Opal с процедурной точки может быть обжаловано, однако апелляция, если она и поступит, не приостановит выполнение решения, за исключением случаев, когда с этой целью подается отдельное прошение, заявил РИА Новости в пятницу источник в судебной инстанции.
РИА Новости 06:01
Политика
Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Авто
Автодилеры предложили ввести сертификацию автосервисов в России
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести в РФ многоуровневую систему сертификации автосервисов, в зависимости от технического оснащения и уровня квалификации сотрудников.
Автоновости дня вчера в 22:17
Общество
Google оплатила штраф за неудаление ссылок с запрещенной информацией
Компания Google оплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неудаление из поисковых запросов ссылок на запрещенную информацию.
РЕН ТВ 05:22
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Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков подчеркнул, что новые идеи украинского лидера Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма никогда не сработают и больше напоминают ахинею.
Журналистская правда 05:37
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Происшествия
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16
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Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Недвижимость
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9 процента
С 13 сентября ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9 процента, сообщила пресс-служба банка.
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Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43