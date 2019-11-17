Футбол

REGNUMREGNUMБельгия после победы над Россией обеспечила себе первое место в группе

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Гол 25-летнего центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии на 79-й минуте стал для футболиста первым в составе взрослой национальной сборной. Сборная Бельгии, набрав 27 очков, обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы I. Россия с 21-м очком осталась на второй позиции.
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