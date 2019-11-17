Гол 25-летнего центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии на 79-й минуте стал для футболиста первым в составе взрослой национальной сборной. Сборная Бельгии, набрав 27 очков, обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы I. Россия с 21-м очком осталась на второй позиции.

Бельгия после победы над Россией обеспечила себе первое место в группе

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Политика В Керчи началась буксировка украинских кораблей В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Происшествия На Украине похитили главу банка В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.

Единоборства Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.

Автоспорт Версхор выиграл Гран-при Макао Формулы-3 Формула-3 1. Ричард Версхор (MP Motorsport) 2. Юри Випс (Hitech) — +0,792 3. Логан Сержант (Carlin) — +1,540 4. Кристиан Лундгор (ART) — +2,241 5. Алессио Лоранди (Trident) — +5,020 6. Каллум Айлотт (Sauber) — +5,922 7. Лиам Лоусон (MP Motorsport) — +8,594 8. Маркус Армстронг (Prema) — +9,365 9. Дэвид Бекманн (ART) — +13,239 10.

Политика Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.

Здоровье Кабмин поручил внедрить систему мотивации по диспансеризации населения Правительство России поручило руководителям регионов более активно привлекать к диспансеризации взрослое население, в том числе за счёт разработки системы мотивации работников.