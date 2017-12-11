Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruСтал известен ориентировочный состав России на матч с Бельгией

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
В СМИ просочился стартовый состав, который, якобы, выпустит главный тренер сборной России Станислав Черчесов на матч отборочного цикла Евро-2020 с командой Бельгии. Информация была опубликована на официальном сайте Матч ТВ.
Читать в источнике
Комментировать61

Подробнее о событии

Разгромили по-братски. Дуэт бельгийцев разгромил Россию

Советский спорт13:58

Сборной России пока слишком далеко до топ-уровня. Братья Азары показали нам, как нужно играть

Sport24.ru14:00

Стал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией

Sportbox.RU06:32

Россия — Бельгия: составы команд на матч 9-го тура отбора Евро-2020

Чемпионат10:40

России устроили жестокую порку. Но Бельгии нужно сказать «спасибо»

Спорт-Экспресс14:25

Черчесов назвал состав сборной России на игру с Бельгией

Матч ТВ10:38

Лукаку и Азар выйдут в стартовом составе бельгийцев на матч с россиянами

РИА Новости10:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Naked Science вчера в 03:57
Происшествия

Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»

Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован.
Известия 12:22
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости 08:27
Футбол

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 13:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Газета.Ru 12:25
Политика

СМИ сообщили о девяти погибших в столкновениях в Кочабамбе в Боливии

РИА Новости 15:17
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Наука

Описана библиотека ДНК-штрихкодов диатомовых водорослей

Раньше виды диатомовых водорослей определялись на основе строения внешнего скелета с помощью микроскопа, но это долгий и трудоемкий процесс.
Газета.Ru 13 ноября в 08:18
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Происшествия

На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу

РИА Новости 10:51
Происшествия

Студент устроил стрельбу в колледже в Благовещенске

В Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске студент устроил стрельбу.
ТК Звезда 13 ноября в 21:23
Политика

Турция не намерена отказываться от использования российских С-400

Профиль 05:09
Происшествия

Четырех украинцев с 700 кг янтаря задержали в Словакии

iReactor 16:24
Происшествия

Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой

Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
RT на русском вчера в 15:49
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Автоновости дня 14 ноября в 10:26
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Шоу-бизнес

Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы Гузеевой

Сравнив внешность обеих звёзд на совместном фото, сделанном несколько лет назад, фанаты заявили, что Примадонна выглядит гораздо моложе Ларисы Гузеевой, разница в возрасте которых составляет десять лет.
Дни24 11:33
Спорт

Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
RT на русском 12:05
Здоровье

Учёные заявили, что началась глобальная эпидемия суперинфекций

Учёные из США заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекций.
Газета Кемерова 16:29
Общество

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем

ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
ВК Пресс 00:30
Здоровье

Скоро откроют детскую поликлинику в микрорайоне «Южный» Твери

Tverlife 04:52
Кино

Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах

Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
UfacityNews.ru 14 ноября в 03:30
Кино

Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом

Профиль вчера в 10:23
Общество

Хозяин толстого кота призвал «Аэрофлот» отдать его мили нуждающимся

Россиянин убежден, что это станет самым лучшим завершением истории про толстого кота и его хозяина-нарушителя.
Gazeta.SPb 09:16
Политика

Трамп начал проходить медобследование

Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Известия 16:35
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Футбол

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

РИА Новости вчера в 15:12
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY вчера в 15:20
Хоккей

«Авангард» в серии буллитов обыграл минское «Динамо»

Матч ТВ 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное