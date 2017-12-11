Футбол
Bookmaker-ratings.ruСтал известен ориентировочный состав России на матч с Бельгией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|19′
Торган Азар
|33′
Эден Азар
|40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
|50′
|52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
|62′
|67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
|72′
Ромелу Лукаку
|77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
|79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|80′
|53%
|Владение мячом
|47%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
10
Бакаев
20
Ионов
7
Оздоев
9
Кузяев
15
Миранчук
19
Комличенко
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Денайер
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
8
Тилеманс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
В СМИ просочился стартовый состав, который, якобы, выпустит главный тренер сборной России Станислав Черчесов на матч отборочного цикла Евро-2020 с командой Бельгии. Информация была опубликована на официальном сайте Матч ТВ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Происшествия
Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»
Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован.
Футбол
Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4
Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Наука
Описана библиотека ДНК-штрихкодов диатомовых водорослей
Раньше виды диатомовых водорослей определялись на основе строения внешнего скелета с помощью микроскопа, но это долгий и трудоемкий процесс.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу
Происшествия
Студент устроил стрельбу в колледже в Благовещенске
В Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске студент устроил стрельбу.
Происшествия
Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой
Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Космос
Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода
Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Шоу-бизнес
Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы Гузеевой
Сравнив внешность обеих звёзд на совместном фото, сделанном несколько лет назад, фанаты заявили, что Примадонна выглядит гораздо моложе Ларисы Гузеевой, разница в возрасте которых составляет десять лет.
Спорт
Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
Здоровье
Учёные заявили, что началась глобальная эпидемия суперинфекций
Учёные из США заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекций.
Общество
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем
ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
Кино
Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах
Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
Кино
Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
Общество
Хозяин толстого кота призвал «Аэрофлот» отдать его мили нуждающимся
Россиянин убежден, что это станет самым лучшим завершением истории про толстого кота и его хозяина-нарушителя.
Политика
Трамп начал проходить медобследование
Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Футбол
Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост
Армия и оружие
Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва
Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.