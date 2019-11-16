Футбол
Bookmaker-ratings.ruСтал известен ориентировочный состав России на матч с Бельгией
В СМИ просочился стартовый состав, который, якобы, выпустит главный тренер сборной России Станислав Черчесов на матч отборочного цикла Евро-2020 с командой Бельгии. Информация была опубликована на официальном сайте Матч ТВ.
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Общество
По неподтвержденным данным скончался экономист Никита Исаев
По неподтвержденным данным директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Музыка
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в инстаграме совместное фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Шоу-бизнес
Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской
Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Энергетика
Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул около жилых домов под Рязанью
Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.
Происшествия
Десять человек погибли в результате взрыва в Сирии
При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
Политика
«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".