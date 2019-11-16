Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruСтал известен ориентировочный состав России на матч с Бельгией

Россия — Бельгия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В СМИ просочился стартовый состав, который, якобы, выпустит главный тренер сборной России Станислав Черчесов на матч отборочного цикла Евро-2020 с командой Бельгии. Информация была опубликована на официальном сайте Матч ТВ.
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