В СМИ просочился стартовый состав, который, якобы, выпустит главный тренер сборной России Станислав Черчесов на матч отборочного цикла Евро-2020 с командой Бельгии. Информация была опубликована на официальном сайте Матч ТВ.

Стал известен ориентировочный состав России на матч с Бельгией

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