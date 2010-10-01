В распоряжение matchtv.ru попал состав сборной России, который Станислав Черчесов выпустит на матч отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии.

Стал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией

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