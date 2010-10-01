Футбол

Матч ТВМатч ТВСтал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией

Россия — Бельгия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В распоряжение matchtv.ru попал состав сборной России, который Станислав Черчесов выпустит на матч отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии.
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Стал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией

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