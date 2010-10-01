Футбол
Матч ТВСтал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией
В распоряжение matchtv.ru попал состав сборной России, который Станислав Черчесов выпустит на матч отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии.
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Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Происшествия
На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко
На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Происшествия
В якутском поселке Айхал при перестрелке на рынке погиб человек
Работники рынка в якутском поселке Айхал устроили перестрелку, в которой погиб один человек и двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Россияне стали реже выходить на досрочное погашение в том числе из-за ухудшения финансового положения, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова.
Игры
Microsoft: цена Xbox Scarlett удивит поклонников Sony PlayStation 5
Другими словами Microsoft желает вернуть блестящую эпоху Xbox 360 и Sony PS3.
Авто
7 ситуаций, когда коробку «автомат» необходимо перевести в ручной режим
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Общество
Знаменитому толстому коту Виктору подарят акции «Аэрофлота»
Авто
Очередь на кроссовер Hyundai Venue составляет 4 месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Общество
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о депутате Госдумы и бывшем вице-губернаторе Кубани Александре Ремезкове по жалобе о нарушении конфиденциальности.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Музыка
Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении
Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.
Авто
УАЗ разработал необычный фургон на базе УАЗ «Профи»
Ульяновский автозавод совместно с Коломенским опытно-механическим заводом создал фургон на шасси УАЗ Профи с пятиместной кабиной.
Здоровье
В Челябинской области планово меняют главных внештатных врачей
Два новых внештатных специалиста при региональном минздраве назначены в Челябинской области за последние два месяца.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Культура
Как завершились слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос»
Выпуск восьмого сезона шоу «Голос» от 15 ноября ознаменовался тем, что в нём были подведены итоги этапа слепых прослушиваний вокального проекта.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Депутат Государственной думы России Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, в связи с чем те были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.
Армия и оружие
F-35I приготовился уничтожить С-400
Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.