РПЛ
Спорт день за днемСтал известен план расширения РПЛ до 24 команд
На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.
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Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Футбол
Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Происшествия
В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
Кино
«Холодному сердцу 2» предрекли кассовый рекорд
«Холодное сердце 2» расскажет продолжение истории Эльзы, Анны, Кристоффа, оленя Свена и снеговика Олафа, которые на этот раз отправятся за северные пределы королевства Эренделл.
Политика
Президент Чехии выступил против памятника генералу Власову в Праге
Президент Чехии Милош Земан выступил против памятника генералу Власову в Праге.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
Энергетика
Украина задумалась о бесплатном газе из России
Если Москва решится вернуть Киеву 3 млрд долларов долга газом, голубого топлива Украине хватит не на один год.
Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Культура
Светлаков рассказал шутки, которые вырезали из эфира «Первого канала»
Светлаков пришел на шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант», где рассказал о съемках выпуска «Встречи выпускников КВН», проходивших в Екатеринбурге.
Политика
В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи «Мотор Сич»
Государственный концерн "Укроборонпром" рискует попасть в антироссийский санкционный список США в случае продажи завода "Мотор Сич" китайским компаниям, которые сотрудничали с холдингом "Вертолетами России", заявил в пятницу Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
Политика
Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
Здоровье
Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств
Из российских аптек пропали зарубежные проверенные препараты для лечения больных редким и тяжелым заболеванием муковисцидоз.
Футбол
Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
Политика
Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
Политика
На Украине увидели растление страны газом
Природный газ растлил Украину и усилил разделение ее населения на бедных и богатых.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны для селфи в 2019 году
Специалисты лаборатории DxOMark представили список лучших смартфонов для селфи в 2019 году.
Политика
Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин посетит 29 ноября Кабардино-Балкарию, где проведет заседание совета по межнациональным отношениям и встретится с главой республики Казбеком Коковым.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Армия и оружие
Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО.
Политика
Жданов и Навальный расписались в своей ничтожности у здания Мосгордумы
Жданов проигнорировал вопрос о том, что девять кандидатов, предложенных «Умным голосованием» поддержали план развития Москвы, хотя навальнисты известны своим «непримиримым» отношением к властям.