РПЛ

Спорт день за днемСпорт день за днемСтал известен план расширения РПЛ до 24 команд

На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.
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На совещании РПЛ обсудили расширение лиги до 24 клубов

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Источник: РПЛ рассмотрела вариант с расширением чемпионата до 24 команд

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