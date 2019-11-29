На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.

Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд

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