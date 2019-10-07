Бывший защитник сборной Германии Андреас Хинкель станет помощником главного тренера московского "Спартака", сообщает Sport24. Отмечается, что новым наставником красно-белых будет Доменико Тедеско. В качестве футболиста Хинкель выступал за "Штутгарт", "Севилью", "Селтик" и "Фрайбург".

Стал известен помощник Тедеско в «Спартаке»

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