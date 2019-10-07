Футбол

Газета.RuГазета.RuСтал известен помощник Тедеско в «Спартаке»

Бывший защитник сборной Германии Андреас Хинкель станет помощником главного тренера московского "Спартака", сообщает Sport24. Отмечается, что новым наставником красно-белых будет Доменико Тедеско. В качестве футболиста Хинкель выступал за "Штутгарт", "Севилью", "Селтик" и "Фрайбург".
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Источник: Хинкель станет ассистентом Тедеско в «Спартаке»

RT на русскомвчера в 11:26

Хинкель будет помощником Тедеско в «Спартаке»

Metaratingsвчера в 10:30

Ассистентом Тедеско в «Спартаке» станет Андреас Хинкель

Нева Спортвчера в 10:47

СМИ назвали имя помощника Тедеско в «Спартаке»

Sportbox.RUвчера в 10:37

Стал известен помощник Тедеско в «Спартаке»

Газета.Ruвчера в 10:33

Тедеско завтра возглавит «Спартак»

ODDS.ruвчера в 11:10

Помощником Тедеско в «Спартаке» станет Хинкель

Sport24.ruвчера в 10:10
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 01:38, Вашингтон
Единоборства

Боец ММА скончался после турнира в Грозном

Российская газета 00:57
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В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
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Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
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В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК 06 октября в 12:56
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 06 октября в 07:42
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
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Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 07:58
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РИА Новости 00:51
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Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту NBC News Киру Симмонсу заявил, что ему неинтересно положение, в котором находится украинский президент Владимир Зеленский.
Взгляд.ру 06 октября в 08:58
Авто

В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
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Армия и оружие

Турецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии

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Интернет

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14 из 49 приложений набрали более четырех баллов и рекомендованы Роскачеством к использованию.
Российская газета 01:00
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Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
РЕН ТВ вчера в 08:43
Армия и оружие

Производство боевых самолетов в Новосибирске может прекратиться

Новый же контракт будет таков, что сборку самолетов придется перенести из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре, говорит источник, близкий к Минобороны.
Ведомости вчера в 17:54
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
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Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Политика

Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Телеканал 360° вчера в 13:46
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс 01:30
Происшествия

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК вчера в 12:44
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

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Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

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Политика

В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского

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Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс вчера в 18:05
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Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
РИА Новости 00:14
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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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Андреас Хинкель
Немецкий футболист
Немецкий футболист. Играл на позиции правого защитника и часто подключался к атакам, демонстрируя хороший дриблинг. Провёл 21 матч за национальную сборную Германии, дебютировал в 2003 году в матче с командой Сербии и Черногории, был участником чемпионата Европы 2004 года, но не попал в заявку на чемпионат мира 2006.
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