Музыка
RT на русскомСтал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме. Исполнители одержали победу в финале национального отбора, который транслировал в субботу, 22 февраля, украинский Первый канал.
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