Музыка

RT на русскомRT на русскомСтал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме. Исполнители одержали победу в финале национального отбора, который транслировал в субботу, 22 февраля, украинский Первый канал.
Читать в источнике
Комментировать208

Подробнее о событии

На «Евровидении-2020» Украину представит фольктроник-группа Go-A

REGNUM18:45

Определен участник Украины на «Евровидении»

Газета.Ru15:58

Стал известен украинский участник «Евровидения-2020»

Известия17:40

Украина выбрала представителя страны для конкурса «Евровидение-2020»

РБК16:42

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

РИА Новости16:21

Группа Go-A представит Украину на «Евровидении»

Российская газета17:40

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

ТАСС15:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:48, Ашберн

Комментарии

Единоборства

Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна

Газета.Ru 21:14
Политика

Трамп назначил временную главу Нацразведки США

Как пишет RT, Трамп заявил о новом назначении в Твиттере.
Восток-Медиа 20 февраля в 10:05
Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
BFM.ru 03:17
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Политика

Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде

Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
РИА Новости 20:03
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 20 февраля в 20:41
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 08:15
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета 08:38
Теннис

Халеп выиграла турнир в Дубае, победив в финале Рыбакину

Советский спорт 15:35
Футбол

«Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании

Валенсийский клуб «Леванте» одержал победу нал «Реал Мадридом» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе Сьюдад де Валенсия.
РБК 21:10
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

На Финском заливе в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения, остановлено движение судов.
Вести ФМ 12:46
Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
РБК вчера в 14:01
Футбол

Матч итальянской серии B перенесен из-за коронавируса

Матч серии B (второй по силе дивизион чемпионата Италии по футболу) между "Асколи" и "Кремонезе", который должен пройти в субботу, перенесен из-за опасений по поводу распространения коронавируса, сообщает Рейтер.
РИА Новости 11:19
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 20 февраля в 02:36
Шоу-бизнес

Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом

17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
ФАН 17:58
Авто

Новый УАЗ Патриот изменится до неузнаваемости

Изменится и подвеска: спереди будет независимая на А-образных рычагах, а сзади – зависимая с пружинами вместо рессор.
Автоновости дня 20 февраля в 04:03
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости вчера в 04:31
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Piter.tv вчера в 05:22
Общество

В Иваново идет дождь, мокрый снег и порывистый ветер

Уже вечером в субботу, 21 февраля прогнозируют порывистый ветер до 15 м/с, ночью будут осадки в виде мокрого снега или дождя.
Московский Комсомолец Иваново 09:16
Футбол

«Крылья Советов» уступили норвежскому «Стремсгодсету»

СитиТрафик 08:46
Происшествия

Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Российская газета 03:57
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском 19:56
Политика

Белый дом опроверг информацию о предложении Ассанжу помилования

Белый дом категорически опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Политика Сегодня 19 февраля в 16:42
Футбол

Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Прежнее достижение «Валенсии» принадлежало Роберто Сольдадо, который забил гол через четыре минуты после выхода на поле в ворота турецкого «Бурсаспора» в 2010 году.
Говорит Москва 20 февраля в 02:01
Наука

С ультрадисперсными частицами связали развитие опухолей в мозге

Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.
ToDay News Ufa вчера в 11:09
Экономика

В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 19 февраля в 23:01
Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Замана 04:29
Культура

Юлия Хлынина соблазняет Александра Петрова в клипе к фильму «Лед 2»

Российская актриса Юлия Хлынина опубликовала в инстаграме клип, снятый для фильма "Лед 2". В ленте Жоры Крыжовникова она исполнила одну из главных ролей вместе с Александром Петровым.
РИА Новости вчера в 18:48
Космос

Метеоры, движущиеся с околосветовыми скоростями, бомбардируют Землю

Согласно новому исследованию, проведенному астрономами из Гарвардского университета, США, Амиром Сиражем (Amir Siraj) и Абрахамом Лоэбом (Abraham Loeb), поверхность Земли, вероятно, регулярно подвергается бомбардировке и более крупными метеорами – размерами от 1 миллиметра до 10 сантиметров – которые движутся экстремально быстро.
AstroNews.ru 09:47
Политика

ЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме

Евросоюз потребовал от Израиля пересмотреть планы по строительству поселений в Восточном Иерусалиме, где проживают палестинцы.
РБК 19:39
Как работают Яндекс.Новости?
Конкурс «Евровидение»Больше новостей по теме
Главное