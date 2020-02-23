Музыка

RT на русскомRT на русскомСтал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме. Исполнители одержали победу в финале национального отбора, который транслировал в субботу, 22 февраля, украинский Первый канал.
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На «Евровидении-2020» Украину представит фольктроник-группа Go-A

REGNUM18:45

Группа Go-A представит Украину на «Евровидении»

Российская газета17:40

Стал известен украинский участник «Евровидения-2020»

Известия17:40

Украина выбрала представителя страны для конкурса «Евровидение-2020»

РБК16:42

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

РИА Новости16:21

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Газета.Ru15:58

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

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