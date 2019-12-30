Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСтал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Эксперты в Сбербанке и Промсвязьбанке допускают рост рубля в начале года до 60 рублей за доллар в случае благоприятного сценария. Самый пессимистичный прогноз у аналитиков Альфа-банка: падение курса до 70 рублей за доллар в июле-декабре 2020 года.
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В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Известия30.12.19 в 16:02

Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ru30.12.19 в 20:17

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВ30.12.19 в 18:40

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридус30.12.19 в 19:42

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

РИА Новости31.12.19 в 06:02

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ru30.12.19 в 20:53

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Service31.12.19 в 03:01
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Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Экономика

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
News.ru вчера в 23:39
Общество

Путин поздравил Григоровича с днем рождения

ТАСС 04:34
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Армия и оружие

В США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике

Актуальные Новости 05:10
Политика

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Lenta.ru 02:16
Театры

Виктор Рыжаков назначен худруком «Современника»

Худрук Театрального центра имени Мейерхольда Виктор Рыжаков официально назначен худруком театра «Современник», сообщили в департаменте культуры Москвы.
Московский Комсомолец 30.12.19 в 04:18
Общество

Два миллиона человек встретили Новый год в центре Петербурга

Два миллиона человек встретили Новый год в центре Петербурга, сообщили в городском комитете по культуре.
ФАН 05:29
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor 31.12.19 в 21:01
Кино

Хотите как на Сенатской?

Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
Росбалт вчера в 16:20
Гаджеты

Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020

Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
3DNews 01:55
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
ТАСС 04:00
Кино

В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

RuNews24.ru 03:43
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Lenta.ru 05:53
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Финансы

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Здоровье

Ветеринары уточнили, как правильно заботиться о домашних и бродячих животных

Ветеринары не рекомендуют кормить домашних животных едой с праздничного стола, так как в ней много жира и специй.
Вести.Ru 05:05
Политика

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости 30.12.19 в 13:55
Общество

Правила содержания животных изменили в России

Новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними, вступили в силу в России, сообщает сайт Государственной Думы.
Народные новости вчера в 01:30
Теннис

Сафин назвал сборную России командой мечты

The West Australian сообщает, что Сафин на пресс-конференции представил сборную России как «дрим-тим» (команда мечты).
Чемпионат 05:22
Транспорт

ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России

ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 05:44
Происшествия

Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске

Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
ТАСС 06:02
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Власти страны хотят предать забвению расхожие ассоциации с названием "Голландия": квартал красных фонарей и легальную марихуану в амстердамских кофешопах.
Газета.Ru 05:11
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Спорт

Клебо отреагировал на приглашение Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.
RT на русском 06:07
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 02:53
Гаджеты

Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
UfacityNews.ru вчера в 16:01
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
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