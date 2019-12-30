Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceСтал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Эксперты в Сбербанке и Промсвязьбанке допускают рост рубля в начале года до 60 рублей за доллар в случае благоприятного сценария. Самый пессимистичный прогноз у аналитиков Альфа-банка: падение курса до 70 рублей за доллар в июле-декабре 2020 года.
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В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

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Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ru30.12.19 в 20:17

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВ30.12.19 в 18:40

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридус30.12.19 в 19:42

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

РИА Новости31.12.19 в 06:02

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ru30.12.19 в 20:53

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Service31.12.19 в 03:01
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Путин присвоил звание генерала главе ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
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В Сети показали лифтбек Renault Logan

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Общество

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РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Первые индийские астронавты приступят к подготовке в России в январе

Четыре астронавта из Индии начнут в январе подготовку в России к первой индийской пилотируемой миссии, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сивана.
Аргументы и Факты вчера в 14:30
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Происшествия

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
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Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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Общество

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
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В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж

Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
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Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
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Политика

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Факельное шествие в Киеве по случаю 111-й годовщины со дня рождения главаря запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры является оскорблением памяти миллионов жертв нацизма, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Lenta.ru 02:16
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Определен победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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Источник: Фернандо вернётся в «Спартак», китайский клуб отказался от выкупа игрока

По информации источника, китайский клуб не стал активировать опцию выкупа игрока за €9,6 млн.
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

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Экономика Сингапура показала самый низкий рост с 2011 года

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Пассажиру рухнувшего под Алма-Атой самолета дали медаль за отвагу

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