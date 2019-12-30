Финансы
Rambler News ServiceСтал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году
Эксперты в Сбербанке и Промсвязьбанке допускают рост рубля в начале года до 60 рублей за доллар в случае благоприятного сценария. Самый пессимистичный прогноз у аналитиков Альфа-банка: падение курса до 70 рублей за доллар в июле-декабре 2020 года.
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Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Общество
В Кремле назвали главную неудачу года
Доходы граждан РФ в 2019 г. практически не росли. Это признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
Первые индийские астронавты приступят к подготовке в России в январе
Четыре астронавта из Индии начнут в январе подготовку в России к первой индийской пилотируемой миссии, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сивана.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
Происшествия
В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж
Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
Политика
В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве
Факельное шествие в Киеве по случаю 111-й годовщины со дня рождения главаря запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры является оскорблением памяти миллионов жертв нацизма, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Музыка
Определен победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от употребления алкоголя
Главврач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау в Германии Ярмила Мальмейстер рассказала, какие преимущества имеет резкий отказ от алкоголя.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Футбол
Источник: Фернандо вернётся в «Спартак», китайский клуб отказался от выкупа игрока
По информации источника, китайский клуб не стал активировать опцию выкупа игрока за €9,6 млн.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Футбол
«Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду до 2023 года
Руководство туринского «Ювентуса» хочет продлить контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду.
Футбол
Сульшер: «Погба может перенести операцию»
Экономика
Экономика Сингапура показала самый низкий рост с 2011 года
Рост экономики Сингапура в 2019 году составил 0,7%, что стало самым низким показателем с 2011 года, говорится в заявлении министерства торговли и промышленности республики.
Происшествия
Пассажиру рухнувшего под Алма-Атой самолета дали медаль за отвагу
Медалью за отвагу при чрезвычайной ситуации наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета Темирлана Кадауова.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».