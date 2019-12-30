Финансы
РИА НовостиЭкономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году
Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК. Экономисты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению, будет составлять 65 рублей за доллар.
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с чего всё началось
Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.Известия30.12.19 в 16:02
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Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Политика
Парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию
В понедельник телеканал NTV сообщил о рассмотрении 2 января парламентом Турции законопроекта, предусматривающего возможность отправки войск в Ливию.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Общество
В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.
Гаджеты
Существенно подешевел 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S
Известно, что Xiaomi TV 4S, который был представлен еще год назад, существенно подешевел со дня старта продаж.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом
Трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара на данный момент составляет 800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Происшествия
На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба
На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Шоу-бизнес
Галкин посмеялся над новогодним обращением Путина
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Общество
В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился там под домашним арестом.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом
Как отмечается, во время телефонного разговора лидеры поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Политика
Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Армия и оружие
В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе
Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Политика
Дональд Трамп подпишет торговую сделку с Китаем 15 января
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет частичную торговое соглашение с Китаем в Белом доме 15 января и позже посетит Пекин, чтобы начать новый раунд торговых переговоров, сообщает ЕНВ.
Авто
Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Шоу-бизнес
Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской
Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.