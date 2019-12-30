Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК. Экономисты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению, будет составлять 65 рублей за доллар.
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с чего всё началось

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.
Известия30.12.19 в 16:02

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Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ru30.12.19 в 20:17

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВ30.12.19 в 18:40

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридус30.12.19 в 19:42

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

РИА Новостивчера в 06:02

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ru30.12.19 в 20:53

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 03:01

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в следующем году

ФАНвчера в 04:50
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Политика

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Lenta.ru 15:28
Политика

Парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию

В понедельник телеканал NTV сообщил о рассмотрении 2 января парламентом Турции законопроекта, предусматривающего возможность отправки войск в Ливию.
Военное дело 30.12.19 в 13:59
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 17:54
Общество

В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.
РИА Новости 19:52
Гаджеты

Существенно подешевел 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S

Известно, что Xiaomi TV 4S, который был представлен еще год назад, существенно подешевел со дня старта продаж.
RuNews24.ru 09:06
Происшествия

В Астрахани загорелся жилой дом

Трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара на данный момент составляет 800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.
РИА Новости 21:18
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости 17:44
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Известия вчера в 16:00
Происшествия

На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба

На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Коммерсантъ 21:58
Шоу-бизнес

Галкин посмеялся над новогодним обращением Путина

Московский Комсомолец 13:31
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился там под домашним арестом.
RT на русском 22:03
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 30.12.19 в 12:32
Политика

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Как отмечается, во время телефонного разговора лидеры поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Газета.Ru вчера в 05:18
Политика

Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде

РИА Новости 10:14
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости 12:32
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Армия и оружие

В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
RT на русском 29.12.19 в 20:08
Космос

Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим

По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Армия и оружие

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Коммерсантъ 18:58
Армия и оружие

Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии обстреляли 122 мм. ракетами

Avia.pro 07:24
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru 30.12.19 в 21:09
Политика

Дональд Трамп подпишет торговую сделку с Китаем 15 января

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет частичную торговое соглашение с Китаем в Белом доме 15 января и позже посетит Пекин, чтобы начать новый раунд торговых переговоров, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 08:20
Авто

Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Автоновости дня вчера в 00:09
Шоу-бизнес

Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской

Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
РЕН ТВ 08:17
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