Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.

с чего всё началось

Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК. Экономисты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению, будет составлять 65 рублей за доллар.

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Общество В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом» Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.

Происшествия В Астрахани загорелся жилой дом Трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара на данный момент составляет 800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.

Общество Путин поздравил россиян с Новым годом Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.

Политика Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Общество В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился там под домашним арестом.

Общество Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

Политика Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.

Космос Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.

Политика Дональд Трамп подпишет торговую сделку с Китаем 15 января Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет частичную торговое соглашение с Китаем в Белом доме 15 января и позже посетит Пекин, чтобы начать новый раунд торговых переговоров, сообщает ЕНВ.