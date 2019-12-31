Финансы
Rambler News ServiceСтал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году
Эксперты в Сбербанке и Промсвязьбанке допускают рост рубля в начале года до 60 рублей за доллар в случае благоприятного сценария. Самый пессимистичный прогноз у аналитиков Альфа-банка: падение курса до 70 рублей за доллар в июле-декабре 2020 года.
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с чего всё началось
Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.Известиявчера в 16:02
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Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Политика
Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Политика
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек
Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Экономика
С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
Условия потребительских кредитов, напомним, в РФ начали ужесточать в начале 2019-го года — в течение года в два раза снизился размер процентов, а ежедневная ставка была ограничена одним процентом.
Происшествия
В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ДПС
При нападении на пост ДПС в Магасе погиб сотрудник полиции, еще двое ранены.
Армия и оружие
Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма
Популярный мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные, благодаря которым стало известно о том, что американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль черноморского побережья России.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Общество
Названы самые популярные блюда на Новый год в России
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Кузнецов оформил дубль
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (3:4). Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов сделал дубль, на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по передаче.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
Армия и оружие
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент Швеция (1А) – Россия (4В) Финляндия (2А) – Чехия (3В) США (1В) – Словакия (4А) Канада (2В) – Швейцария (3А) Расклады на заключительный день группового этапа Группа A В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Общество
Психотерапевт запретила россиянам есть на Новый год бумажный пепел
Известный российский эзотерик, психотерапевт Мирослава Буш, рассказала «МК», почему в новом 2020 году нужно быть предельно осторожными и почему всенародная примета «Сожги бумажку с загаданным желанием и выпей пепел с шампанским» – полный бред.
Армия и оружие
В Индийском океане завершились совместные учения России, Ирана и КНР
Наука
Почему немеют ноги и руки?
Для начала необходимо понять, почему ноги и руки вообще могут неметь.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Наука
Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды
Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
Происшествия
Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье
Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Футбол
«Челси» сделал запрос по Вернеру
По информации источника, "синие" отправили запрос немецкому клубу, чтобы узнать точную сумму отступных, прописанную в новом контракте 23-летнего футболиста.
Здоровье
Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе
Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.