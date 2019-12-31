Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceСтал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Эксперты в Сбербанке и Промсвязьбанке допускают рост рубля в начале года до 60 рублей за доллар в случае благоприятного сценария. Самый пессимистичный прогноз у аналитиков Альфа-банка: падение курса до 70 рублей за доллар в июле-декабре 2020 года.
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с чего всё началось

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.
Известиявчера в 16:02

Подробнее о событии

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Известиявчера в 16:02

Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ruвчера в 20:17

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВвчера в 18:40

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридусвчера в 19:42

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ruвчера в 20:53

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Service03:01

Что будет угрожать рублю в 2020 году?

Аргументы и Факты16:08
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Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Aobe.ru вчера в 21:57
Политика

Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Мой Брянск вчера в 11:13
Автоспорт

Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019

Sport24.ru вчера в 07:45
Политика

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Газета.Ru 09:46
Шоу-бизнес

Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек

Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Live24 вчера в 04:24
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия 14:48
Экономика

С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

Условия потребительских кредитов, напомним, в РФ начали ужесточать в начале 2019-го года — в течение года в два раза снизился размер процентов, а ежедневная ставка была ограничена одним процентом.
Planet Today 02:20
Происшествия

В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ДПС

При нападении на пост ДПС в Магасе погиб сотрудник полиции, еще двое ранены.
BFM.ru 10:40
Армия и оружие

Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма

Популярный мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные, благодаря которым стало известно о том, что американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль черноморского побережья России.
Ferra 28 декабря в 08:57
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Общество

Названы самые популярные блюда на Новый год в России

RT на русском 07:01
Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:49
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Кузнецов оформил дубль

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (3:4). Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов сделал дубль, на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по передаче.
Спорт-Экспресс 15:38
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
iReactor вчера в 18:01
Армия и оружие

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
RT на русском 12:56
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ

Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент Швеция (1А) – Россия (4В) Финляндия (2А) – Чехия (3В) США (1В) – Словакия (4А) Канада (2В) – Швейцария (3А) Расклады на заключительный день группового этапа Группа A В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии.
Чемпионат вчера в 16:30
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День вчера в 10:25
Общество

Психотерапевт запретила россиянам есть на Новый год бумажный пепел

Известный российский эзотерик, психотерапевт Мирослава Буш, рассказала «МК», почему в новом 2020 году нужно быть предельно осторожными и почему всенародная примета «Сожги бумажку с загаданным желанием и выпей пепел с шампанским» – полный бред.
Московский Комсомолец вчера в 09:18
Армия и оружие

В Индийском океане завершились совместные учения России, Ирана и КНР

Красная весна 29 декабря в 10:47
Наука

Почему немеют ноги и руки?

Для начала необходимо понять, почему ноги и руки вообще могут неметь.
Медпульс 07:07
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском вчера в 05:22
Наука

Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды

Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
News.ru вчера в 07:16
Происшествия

Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее

Известия 10:50
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости 29 декабря в 00:00
Футбол

«Челси» сделал запрос по Вернеру

По информации источника, "синие" отправили запрос немецкому клубу, чтобы узнать точную сумму отступных, прописанную в новом контракте 23-летнего футболиста.
Soccer.ru вчера в 22:25
Здоровье

Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе

Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
АБН 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
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