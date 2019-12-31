Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.

с чего всё началось

Эксперты в Сбербанке и Промсвязьбанке допускают рост рубля в начале года до 60 рублей за доллар в случае благоприятного сценария. Самый пессимистичный прогноз у аналитиков Альфа-банка: падение курса до 70 рублей за доллар в июле-декабре 2020 года.

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

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