Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceСтал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Рубль в начале 2020 года года может укрепиться, и находиться на уровне от 61 до 64 рублей за доллар, во втором полугодии возможно существенное ослабление курса российской валюты - до 66-69 руб. за доллар, считают опрошенные RNS аналитики.
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Что будет с рублем в новом году

Медиа-Центр 35media.ru31.12.19 в 02:53

Что будет с курсом рубля в 2020 году

Российская газетавчера в 04:00

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Service31.12.19 в 03:01

Миллиардеры дали прогноз курса рубля на 2020 год

Взгляд.ру17:26

Прогноз—2020: какими будут ВВП, инфляция, ключевая ставка и курс рубля

Банки.ру31.12.19 в 01:30

Курс доллара: прогноз экспертов на 2020 год

Expert.ru31.12.19 в 00:43

Курс доллара-2020: Последний скачок рубля перед крахом

Свободная Пресса31.12.19 в 00:29
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
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США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде

В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке.
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Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
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В ГИБДД хотят отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Гиляков отметил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена на получение водительских прав.
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Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 16:31
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Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:24
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Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
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Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 21:16
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Авто

Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой

Автоновости дня 00:26
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском 19:30
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Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели

Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
The GEEK 03:51
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
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В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders

CyberSport.ru 04:49
Политика

Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Известия 31.12.19 в 23:04
Армия и оружие

В Иране заявили о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

Военные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане и Оманском заливе в конце декабря анонсировало министерство обороны КНР.
Rambler News Service 08:29
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Экономика

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Известия 31.12.19 в 01:25
Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет, инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщает Reuters.
РБК 16:23
Наука

Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода

Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
N+1 30.12.19 в 11:08
Кино

Шварценеггер думает о завершении карьеры

72-летний Шварценеггер всерьез задумался о прекращении актерской карьеры.
ГЛАС.RU вчера в 13:26
Происшествия

Появилось видео с места гибели загоревшегося в Петербурге мужчины

Появилось видео в места происшествия в Санкт-Петербурге, где ранее загорелся, а затем упал с крыши мужчина.
Lenta.ru 13:57
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Авто

В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
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Единоборства

Лебедев подтвердил завершение карьеры

Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе российский боксер Денис Лебедев подтвердил, что завершил спортивную карьеру, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:01
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Кино

В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

RuNews24.ru 03:43
Футбол

Василий Конов: «Говорят, у ЦСКА будет новый экипировщик»

ЦСКА выпустил новую форму позже всех в РПЛ.
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«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ, победив «Шеффилд»

РИА Новости 17:10
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Общество

В Австралии из-за лесных пожаров начали масштабную эвакуацию населения

Аварийные службы штата Виктория в Австралии начали масштабную эвакуацию граждан в связи с лесными пожарами, сообщает SBS News в четверг, 2 января.
Известия 01:34
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