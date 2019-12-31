Финансы
Rambler News ServiceСтал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году
Рубль в начале 2020 года года может укрепиться, и находиться на уровне от 61 до 64 рублей за доллар, во втором полугодии возможно существенное ослабление курса российской валюты - до 66-69 руб. за доллар, считают опрошенные RNS аналитики.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
Армия и оружие
США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде
В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Общество
В ГИБДД хотят отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Гиляков отметил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена на получение водительских прав.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Футбол
Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели
Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Игры
В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders
Политика
Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
Военные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане и Оманском заливе в конце декабря анонсировало министерство обороны КНР.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Экономика
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам
По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет, инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщает Reuters.
Наука
Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода
Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
Кино
Шварценеггер думает о завершении карьеры
72-летний Шварценеггер всерьез задумался о прекращении актерской карьеры.
Происшествия
Появилось видео с места гибели загоревшегося в Петербурге мужчины
Появилось видео в места происшествия в Санкт-Петербурге, где ранее загорелся, а затем упал с крыши мужчина.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Единоборства
Лебедев подтвердил завершение карьеры
Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе российский боксер Денис Лебедев подтвердил, что завершил спортивную карьеру, передает РИА "Новости".
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Футбол
Василий Конов: «Говорят, у ЦСКА будет новый экипировщик»
ЦСКА выпустил новую форму позже всех в РПЛ.
Кино
Скачать и пересмотреть: что вы пропустили в мире сериалов 2019 года
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9 Рейтинг iMbd: 9,5 Мини-сериал, который в пяти эпизодах рассказывает об аварии на АЭС в 1986 году, ликвидации последствий, расследовании дела и поиске виновных.
Общество
В Австралии из-за лесных пожаров начали масштабную эвакуацию населения
Аварийные службы штата Виктория в Австралии начали масштабную эвакуацию граждан в связи с лесными пожарами, сообщает SBS News в четверг, 2 января.