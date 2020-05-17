Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСтал известен протокол действий в случае выявления коронавируса в РПЛ

Российская Премьер-лига (РПЛ) разослала новый регламент, объясняющий действия в случае положительного результата теста на коронавирус. Эта информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ.
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СМИ узнали порядок действий РПЛ в случае обнаружения вируса у игроков

РБК09:52

Стал известен протокол действий в случае выявления коронавируса в РПЛ

Российская газета09:31

Появились подробности протокола действий при выявлении коронавируса у игрока РПЛ

Газета.Ru07:25

Названы действия в случае выявления коронавируса у игроков РПЛ

ProstoProSport07:18

Стал известен протокол действий в случае выявления коронавируса у игроков РПЛ

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Появились подробности алгоритма действий клуба РПЛ в случае выявления больного коронавирусом

Metaratings06:40

Стал известен алгоритм действий в случае выявления коронавируса у игрока РПЛ

Евро-футбол.ру07:16
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В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

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Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Космос

США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Общество

В России остановился рост распространения коронавируса

В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:41
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Общество

Дальневосточная авиакомпания купит 60 SSJ 100 и 16 МС-21

Коммерсантъ 08:57
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Армия и оружие

Су-35 для Египта начали производить в РФ

По сообщению ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, в России начали производство истребителей Су-35 по контракту с Египтом.
Военное дело вчера в 05:05
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Lenta.ru 09:01
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Происшествия

Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
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Unreal Engine 5 сможет стабильно работать на видеокартах RTX 2080 в качестве 1440p

Разработчики заявили, что демо представленное на PS5 можно также запустить на игровом компьютере с видеокартой GeForce RTX 2080.
ITZine.ru 04:35
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
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В Латвии обнаружили пропавший дрон

Известия 08:55
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Экономика

В Самарской области малоимущим отменят платеж за коммуналку

Субсидии на оплату коммунальных услуг за апрель получат малоимущие семьи Самарской области, 17 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
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Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Двукратный лауреат премии Американской Киноакадеми Махершала Али опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram эскиз, представивший его в образе популярного персонажа комиксов Marvel - Блэйда.
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Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
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Общество

Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Ведомости 06:35
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Происшествия

В Туле полиция нашла пропавшего 4-летнего мальчика

В Туле полиция нашла пропавшего 4-летнего мальчика.
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Политика

Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации

Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
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Общество

Россию хотят отстранить от строительства АЭС в Чехии, пишут СМИ

Российские и китайские компании, которые подали заявки на участие в тендере на постройку новых энергоблоков АЭС "Дукованы" в Чехии, могут отстранить от конкурса, сообщило издание Deník N.
РИА Новости 10:10
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Общество

В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
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Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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В постели бездомного нашли обнаженный труп 12-летнего мальчика в Днепре

В Днепре в субботу, 16 мая, ушел на прогулку и пропал 12-летний мальчик.
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В Самарской области готовятся к ослаблению ограничительных мер

Самара, 17 мая 2020, 15:38 — REGNUM В Самарской области продолжают готовиться к ослаблению ограничительных мер.
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99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
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Общество

В нижегородском лесу нашли свалку вакцин от гриппа

В лесу под Дзержинском Нижегородской области обнаружили десятки коробок с вакциной от гриппа, рассчитанной на сезон 2019-2020 годов.
Взгляд.ру 09:48
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Компания Nissan намерена закрыть Datsun

Новый план реструктуризации, за счет которого Nissan планирует сократить издержки на более чем 2,8 млрд долларов, закроет ряд заводов и окончательно ликвидирует бренд Datsun.
Автоновости дня 14 мая в 05:10
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