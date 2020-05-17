Российская Премьер-лига (РПЛ) разослала новый регламент, объясняющий действия в случае положительного результата теста на коронавирус. Эта информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ.

Стал известен протокол действий в случае выявления коронавируса в РПЛ

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