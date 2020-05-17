Стал известен медицинский протокол Российской Премьер-Лиги на случай, если у кого-то из игроков будет выявлен коронавирус. Данная информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ, который оказался в распоряжении «Чемпионата».

с чего всё началось

Российская Премьер-лига (РПЛ) разослала новый регламент, объясняющий действия в случае положительного результата теста на коронавирус. Эта информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ.

Стал известен протокол действий в случае выявления коронавируса в РПЛ

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