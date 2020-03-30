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Происшествия В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе Полиция в Иркутской области задержала распространительницу фейков о коронавирусе, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по области.

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Авто BMW «замораживает» цены на автомобили российской сборки В связи с резким ослаблением рубля российский офис BMW Group принял решение не повышать рекомендованные розничные цены на все автомобили BMW, собранные в нашей стране.

Общество В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса Правительство Забайкальского края намерено ввести режим полной самоизоляции в регионе по примеру Москвы из-за распространения коронавируса COVID-19 в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.

Политика Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.