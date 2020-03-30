Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИгорь Николаев узнал результаты анализа на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев получил результаты анализов на COVID-19, об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Подробнее о событии

Коронавирус не подтвердился у Игоря Николаева

Телеканал 360°01:51

Игорь Николаев озвучил результаты анализов на коронавирус

StarHit.ru01:42

«Спасибо за веру!» — Игорь Николаев рассказал о результатах анализов на COVID-19

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Комсомольская правда01:49

Стал известен результат теста Игоря Николаева на коронавирус

Lenta.ru01:47

«Спасибо всем, кто верил!»: Игорь Николаев огласил результаты теста на коронавирус

Телепрограмма01:43

Игорь Николаев узнал результаты анализа на коронавирус

Газета.Ru01:50
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Студия Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует книгу Энди Вейера

Претендентом на главную роль в фильме выступает Райан Гослинг, уже игравший астронавта в фильме "Человек на Луне".
RuNews24.ru вчера в 02:39
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 28 марта в 09:41
Общество

В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу

Радий Хабиров назвал такое поведение отвратительным и негодяйским.
Молодежная газета (Уфа) 01:38
Происшествия

В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе

Полиция в Иркутской области задержала распространительницу фейков о коронавирусе, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по области.
РБК 01:45
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com 28 марта в 11:08
Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавируса

Телеканал Санкт-Петербург 28 марта в 08:40
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 270 размеры социальных пенсий будут увеличены на 6,1%.
Полуостров Камчатка вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Собчак обнадежила «истероидов»: «Мы все всё равно умрём»

Царьград вчера в 06:02
Армия и оружие

Ростех: поставки танка Т-90М «Прорыв» в войска начнутся в этом году

Поставки в войска модернизированного танка Т-90М начнутся в этом году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
РИА Новости 00:47
Политика

В России началось серийное производство двигателей для самолета МС-21

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко в интервью «РИА Новости» заявил, что в России началось серийное производство двигателей ПД-14 для российского среднемагистрального лайнера МС-21.
Коммерсантъ 01:40
Общество

Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

РИА Новости вчера в 22:11
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

США являются лидером по числу заболевших - там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.
РИА Новости вчера в 18:54
Кино

Первые фото Карнажа из «Венома 2» появились в Сети

Народные новости вчера в 02:52
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Общество

CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике

Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 01:44
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:10
Общество

Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
SMINEWS вчера в 16:40
Авто

BMW «замораживает» цены на автомобили российской сборки

В связи с резким ослаблением рубля российский офис BMW Group принял решение не повышать рекомендованные розничные цены на все автомобили BMW, собранные в нашей стране.
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Общество

В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса

Правительство Забайкальского края намерено ввести режим полной самоизоляции в регионе по примеру Москвы из-за распространения коронавируса COVID-19 в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.
РИА Новости 01:32
Политика

Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине

Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
REGNUM 00:48
Наука

Ученые создают схему армирования льда для Арктики, применимую для зимних переправ на Алтае

Сотрудники Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) разрабатывают систему армирования льда для арктических нужд, которая в перспективе может применяться для зимних переправ в Алтайском крае.
ТАСС Наука вчера в 17:22
Футбол

Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA

Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
Vprognoze.ru вчера в 17:15
Происшествия

Три свердловчанина с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Свердловской области состояние трёх пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в ГКБ №40, оценивается как тяжёлое.
Уральский меридиан вчера в 23:52
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Игорь Николаев
Композитор
Советский и российский композитор, певец, гитарист, пианист, музыкант, автор песен, продюсер, актёр. Народный артист РФ.
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