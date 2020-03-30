Коронавирус
Газета.RuИгорь Николаев узнал результаты анализа на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев получил результаты анализов на COVID-19, об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Кино
Студия Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует книгу Энди Вейера
Претендентом на главную роль в фильме выступает Райан Гослинг, уже игравший астронавта в фильме "Человек на Луне".
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу
Радий Хабиров назвал такое поведение отвратительным и негодяйским.
Происшествия
В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе
Полиция в Иркутской области задержала распространительницу фейков о коронавирусе, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по области.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Здоровье
В России представили препарат для лечения коронавируса
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Общество
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 270 размеры социальных пенсий будут увеличены на 6,1%.
Шоу-бизнес
Собчак обнадежила «истероидов»: «Мы все всё равно умрём»
Армия и оружие
Ростех: поставки танка Т-90М «Прорыв» в войска начнутся в этом году
Поставки в войска модернизированного танка Т-90М начнутся в этом году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Политика
В России началось серийное производство двигателей для самолета МС-21
Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко в интервью «РИА Новости» заявил, что в России началось серийное производство двигателей ПД-14 для российского среднемагистрального лайнера МС-21.
Общество
Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
США являются лидером по числу заболевших - там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.
Кино
Первые фото Карнажа из «Венома 2» появились в Сети
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Общество
CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике
Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
Авто
BMW «замораживает» цены на автомобили российской сборки
В связи с резким ослаблением рубля российский офис BMW Group принял решение не повышать рекомендованные розничные цены на все автомобили BMW, собранные в нашей стране.
Общество
В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса
Правительство Забайкальского края намерено ввести режим полной самоизоляции в регионе по примеру Москвы из-за распространения коронавируса COVID-19 в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.
Политика
Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине
Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
Наука
Ученые создают схему армирования льда для Арктики, применимую для зимних переправ на Алтае
Сотрудники Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) разрабатывают систему армирования льда для арктических нужд, которая в перспективе может применяться для зимних переправ в Алтайском крае.
Футбол
Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA
Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
Происшествия
Три свердловчанина с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
В Свердловской области состояние трёх пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в ГКБ №40, оценивается как тяжёлое.