Общество

Lenta.ruLenta.ruСтал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал. Государственный канал «Россия 1», который в этом году в новогоднюю ночь показывал «Иронию судьбы», занял второе место.
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с чего всё началось

«Ирония судьбы» не помогла «России 1» обойти «Первый канал» в Новый год

РБК запросил комментарий "Первого канала". "Первый канал" — лидер в новогоднюю ночь Непосредственно провожали старый год и праздновали наступление нового большинство жителей крупных городов под программы "Первого канала".
РБК08:01

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Обращение президента остается самой популярной передачей новогоднего эфира

Ведомости13:05

Назван самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

ФедералПресс11:16

«Первый канал» вернул себе первенство в рейтингах в новогоднюю ночь

URA.Ru10:44

Рейтинг новогодних телепередач возглавил Путин

News.ru10:51

РБК: Первый канал стал самым популярным по телесмотрению в новогоднюю ночь

ТАСС09:35

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Lenta.ru08:56

«Ирония судьбы» не помогла «России 1» обойти «Первый канал» в Новый год

РБК08:01
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Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

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Крошечный спутник для изучения далеких планет потерял связь с Землей

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В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
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Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:20
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Зрители выбрали победителя восьмого сезона шоу «Голос»

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Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

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Lenta.ru 11:04
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

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В России, несмотря на экономические проблемы, все еще появляются новые кроссоверы. Составлен ТОП-12 авто, которые появятся в 2020 году.
ToDay News Ufa 09:14
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
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Савченко рассказала о гниющей Украине

Lenta.ru 13:46
Хоккей

Ларионов посетил полуфинал МЧМ между Канадой и Финляндией

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов находится на матче полуфинала МЧМ между Финляндией и Канадой.
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На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

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Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
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В Ираке объявили трехдневный траур в связи с убийством Сулеймани

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди объявил трехдневный национальный траур по иранскому генералу Касему Сулеймани, который командовал силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости вчера в 01:29
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Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
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Vivo, Oppo и Xiaomi объединились для разработки аналога Apple AirDrop

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На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

Российская газета 13:26
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
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Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

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Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани

Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
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Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году

Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
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Хоккей

Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»

РИА Новости 11:46
Армия и оружие

В Донбассе двое боевиков подорвались на неизвестном устройстве

В Донбассе 4 января двое украинских боевиков получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.
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Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Ferra 05:42
Политика

В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани

Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
Взгляд.ру 07:45
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Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

Российская газета 05:10
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