Общество
Lenta.ruСтал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал. Государственный канал «Россия 1», который в этом году в новогоднюю ночь показывал «Иронию судьбы», занял второе место.
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с чего всё началось
РБК запросил комментарий "Первого канала". "Первый канал" — лидер в новогоднюю ночь Непосредственно провожали старый год и праздновали наступление нового большинство жителей крупных городов под программы "Первого канала".РБК08:01
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Культура
Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Музыка
Зрители выбрали победителя восьмого сезона шоу «Голос»
Зрители восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале выбрали победителя при помощи СМС-голосования в прямом эфире, сообщает РИА Новости.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Энергетика
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
В России, несмотря на экономические проблемы, все еще появляются новые кроссоверы. Составлен ТОП-12 авто, которые появятся в 2020 году.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Хоккей
Ларионов посетил полуфинал МЧМ между Канадой и Финляндией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов находится на матче полуфинала МЧМ между Финляндией и Канадой.
Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Политика
В Ираке объявили трехдневный траур в связи с убийством Сулеймани
Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди объявил трехдневный национальный траур по иранскому генералу Касему Сулеймани, который командовал силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
Хоккей
Нападающий сборной Швеции Фагемо: «Дело в везении. России подфартило»
Форвард сборной Швеции Сэмуэль Фагемо прокомментировал победу России в овертайме полуфинала МЧМ (4:5 ОТ).
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Технологии
Vivo, Oppo и Xiaomi объединились для разработки аналога Apple AirDrop
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Армия и оружие
В Донбассе двое боевиков подорвались на неизвестном устройстве
В Донбассе 4 января двое украинских боевиков получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.
Наука
Определен напиток, снижающий кровяное давление
Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Политика
В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани
Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
Транспорт