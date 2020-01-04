РБК запросил комментарий "Первого канала". "Первый канал" — лидер в новогоднюю ночь Непосредственно провожали старый год и праздновали наступление нового большинство жителей крупных городов под программы "Первого канала".

с чего всё началось

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал. Государственный канал «Россия 1», который в этом году в новогоднюю ночь показывал «Иронию судьбы», занял второе место.

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

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