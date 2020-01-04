Общество

Lenta.ruLenta.ruСтал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал. Государственный канал «Россия 1», который в этом году в новогоднюю ночь показывал «Иронию судьбы», занял второе место.
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с чего всё началось

«Ирония судьбы» не помогла «России 1» обойти «Первый канал» в Новый год

РБК запросил комментарий "Первого канала". "Первый канал" — лидер в новогоднюю ночь Непосредственно провожали старый год и праздновали наступление нового большинство жителей крупных городов под программы "Первого канала".
РБК08:01

Подробнее о событии

Обращение президента остается самой популярной передачей новогоднего эфира

Ведомости13:05

Назван самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

ФедералПресс11:16

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Lenta.ru08:56

Рейтинг новогодних телепередач возглавил Путин

News.ru10:51

РБК: Первый канал стал самым популярным по телесмотрению в новогоднюю ночь

ТАСС09:35

«Первый канал» вернул себе первенство в рейтингах в новогоднюю ночь

URA.Ru10:44

«Ирония судьбы» не помогла «России 1» обойти «Первый канал» в Новый год

РБК08:01
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Футбол

Погба перенес операцию из-за риска пропустить Евро-2020

По информации источника, француз согласился на хирургическое вмешательство из-за риска пропустить чемпионат Европы 2020 года.
Sportbox.RU 12:36
Экономика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец вчера в 02:36
Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Интерфакс 12:14
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Хоккей

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира

Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии.
Российская газета 11:53
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:20
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

«Российская газета» назвала самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году.
Автоновости дня 09:44
Политика

Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде

Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
Телеканал 360° 08:06
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:44
Шоу-бизнес

Бывшая жена рыжего из «Иванушек» сыграла свадьбу в Петербурге

28 декабря экс-жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова сочеталась браком с баскетболистом Андреем Зубцовым, передают «Дни.ру».
Петербургский дневник 02 января в 11:12
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Российская газета 07:29
Кино

Disney установил новый рекорд по кассовым сборам по итогам 2019 года

Студии Disney 2019-й год принес огромную сумму кассовых сборов в размере 11,1 миллиарда долларов.
Невские Новости 00:50
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости 10:21
Хоккей

Третьяк о финале МЧМ: лучше, чтобы мы играли с канадцами

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил желание, чтобы в финале молодежного Чемпионата мира сборная России играла против канадцев.
РЕН ТВ 13:16
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Интермонитор.ру вчера в 19:59
Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Происшествия

Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Lenta.ru 08:49
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru 11:54
Гаджеты

TENAA раскрыла характеристики смартфона Realme X50 5G

Новинка Realme X50 5G появилась в базе данных TENAA, благодаря которой и были раскрыты ключевые характеристики аппарата.
Astera 11:11
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Lenta.ru 07:07
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился

Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Lenta.ru 12:56
Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 11:49
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости 01:00
Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru 09:29
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
ToDay News Ufa 02 января в 09:57
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика Сегодня 04:26
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
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