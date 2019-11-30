Футбол

Газета.RuГазета.RuСтал известен соперник сборной России перед Евро-2020

Жеребьевка финальной части Евро-2020 прошла в Бухаресте 30 ноября. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
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Павел Колобков
На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила – и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать. Надо отбираться и идти дальше. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикSports.ru 13:17

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