Лига чемпионов

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Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» . В воротах сыграет Одиссеас Влаходимос, в защите выйдут Томас Таварес, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра и Алекс Гримальдо.
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