Лига чемпионов
Нева СпортСтал известен состав «Бенфики» на матч против «Зенита»
Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» . В воротах сыграет Одиссеас Влаходимос, в защите выйдут Томас Таварес, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра и Алекс Гримальдо.
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Полчаса до матча «Зенит» – «Бенфика». Прямое включение из Лиссабона
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:27
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