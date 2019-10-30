Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНикола Влашич: «Бийол забил, как Агуэро»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча с «Уфой» (1:0) оценил перформанс Яки Бийола.
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Влашич: Бийол сыграл, как Агуэро в 16 лет

Чемпионат15:18

Никола Влашич: «Нам нужна была эта победа»

Спорт-Экспресс15:20

Акинфеев остался вне заявки ЦСКА на матч 1/8 финала Олимп - Кубка России

Газета.Ru10:52

Стал известен состав ЦСКА на матч Кубка России с «Уфой»

RT на русском11:29

Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»

Sportbox.RU11:07

Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»

Матч ТВ11:07

Мы тоже в шоке, но ЦСКА наконец победил — впервые за месяц. Дальше в Кубке — «Спартак»?

Sport24.ru13:58
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Происшествия

Гах, Кузьменко и Муленкова отказались признать вину

Речь идет об экс-главах министерств имущественных и земельных отношений Елене Гах и сельского хозяйства Михаиле Кузьменко, а также заместителе последнего Тамаре Муленковой.
Сахалин.Инфо вчера в 00:16
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК 19:45
Киберспорт

Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года

Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Игромания.ру вчера в 17:41
Футбол

«РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» в матче Кубка Германии

Соперник петербургского "Зенита" в Лиге чемпионов "РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Вольфсбург" в 1/16 финала Кубка Германии по футболу и вышел в следующий этап турнира.
РИА Новости 15:38
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Алексея Буркова в США

Глава Минюста Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США, подтвердили РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 15:53
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
Экономика

«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов

В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Infox.ru 28 октября в 10:41
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе

Президент России Владимир Путин отреагировал на визит украинского лидера Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе.
Вечерняя Москва 14:39
Кино

В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»

Американская телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу "Игра престолов" британского режиссера С. Дж. Кларксон, о создании которого было объявлено в январе этого года.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Lenta.ru 18:15
Футбол

Горячая телеведущая, которую фанаты просили показать грудь, показала, что умеет делать с мячом

Журналистка стриминговой платформы DAZN прославилась после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором фанаты «Наполи» во время матча просили ее показать грудь.
Sport24.ru 06:57
Общество

Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Тельцам 29 октября судьба напомнит о семейных ценностях.
SM News 28 октября в 00:25
Армия и оружие

Россия построит не имеющие аналогов корабли

В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
ГЛАС.RU 09:52
Общество

Отец стрелка из Забайкалья прокомментировал случившееся

News.ru 07:33
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Политика

Путин принял приглашение посетить Кубу

Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Политика

Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой

Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
РИА Новости 18:03
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Шоу-бизнес

Яна Рудковская займется проблемой суррогатного материнства

Яна Рудковская призналась, что сама проходит через проблемы в связи с суррогатным материнством, поэтому намеревается преодолеть их с помощью шоу.
Дни24 14:07
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Здоровье

Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи

Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
Live24 вчера в 05:48
Общество

В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

RT на русском 18:46
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета вчера в 18:02
Армия и оружие

В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
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