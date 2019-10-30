Футбол
Спорт-ЭкспрессНикола Влашич: «Бийол забил, как Агуэро»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча с «Уфой» (1:0) оценил перформанс Яки Бийола.
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Происшествия
Гах, Кузьменко и Муленкова отказались признать вину
Речь идет об экс-главах министерств имущественных и земельных отношений Елене Гах и сельского хозяйства Михаиле Кузьменко, а также заместителе последнего Тамаре Муленковой.
Киберспорт
Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года
Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Футбол
«РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» в матче Кубка Германии
Соперник петербургского "Зенита" в Лиге чемпионов "РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Вольфсбург" в 1/16 финала Кубка Германии по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Алексея Буркова в США
Глава Минюста Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США, подтвердили РИА Новости в ведомстве.
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Экономика
«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов
В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Президент России Владимир Путин отреагировал на визит украинского лидера Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе.
Кино
В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»
Американская телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу "Игра престолов" британского режиссера С. Дж. Кларксон, о создании которого было объявлено в январе этого года.
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Футбол
Горячая телеведущая, которую фанаты просили показать грудь, показала, что умеет делать с мячом
Журналистка стриминговой платформы DAZN прославилась после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором фанаты «Наполи» во время матча просили ее показать грудь.
Общество
Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Тельцам 29 октября судьба напомнит о семейных ценностях.
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов корабли
В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
Политика
Путин принял приглашение посетить Кубу
Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Политика
Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой
Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская займется проблемой суррогатного материнства
Яна Рудковская призналась, что сама проходит через проблемы в связи с суррогатным материнством, поэтому намеревается преодолеть их с помощью шоу.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Армия и оружие
В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.