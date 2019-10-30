Футбол

RT на русскомRT на русскомЦСКА — Уфа 1:0

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Гол Бийола на 92-й минуте принёс ЦСКА победу в матче Кубка России с «Уфой»

Чемпионат13:53

ЦСКА победил «Уфу» благодаря голу Бийола и вышел в 1/4 финала Кубка России

ODDS.ru13:52

ЦСКА — «Уфа». 30.10.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:45

ЦСКА вырвал победу в игре с «Уфой»

Bobsoccer13:50

Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»

Матч ТВ11:07

ЦСКА вырвал победу у «Уфы» в компенсированное время и вышел в четвертьфинал Кубка России

Sport24.ru13:58

ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в 1/4 финала Кубка России

Спорт-Экспресс13:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:02, Ашберн
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Российская газета 08:02
Политика

Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии

В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия 10:53
Общество

Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.
Известия 08:07
Политика

В Конгрессе США одобрили санкции против Турции

Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
Rambler News Service 00:57
Музыка

Forbes впервые включил Уитни Хьюстон в рейтинг богатых мертвых звезд

РБК 13:04
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Происшествия

СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля

Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Известия 10:24
Экономика

Индекс МосБиржи впервые превысил уровень в 2900 пунктов

Рублевый индекс МосБиржи прибавляет около 0,2%, а долларовый индекс РТС растет на 0,3%. Торговая активность упала в два раза по сравнению с уровнем начала торгового дня во вторник.
Finam.Ru 07:40
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru вчера в 07:24
Футбол

«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольные клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru 12:51
Происшествия

СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве

Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Газета.Ru 12:16
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Гаджеты

Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro

The GEEK 28 октября в 12:58
Здоровье

Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до заболевания

Названы симптомы рака, которые появляются и сигнализируют за пять лет до активного развития заболевания.
Ugpressa.ru 11:25
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру.
РИА Новости 10:27
Общество

Обзорный трейлер «Мстителей» от Square Enix

Через пять лет после событий Камала Хан – Мисс Марвел – пытается снова объединить «Мстителей».
Cyber.sports.ru 11:53
Шоу-бизнес

Яна Рудковская борется с проблемой вокруг суррогатного материнства

В рамках премьеры главная героиня реалити-шоу Яна Рудковская сделала ряд заявлений, по поводу тем, которые поднимаются в этом шоу.
Bimru.ru 12:01
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Дни24 вчера в 14:14
Происшествия

При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети

REGNUM 06:32
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня вчера в 08:23
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Известия 06:50
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская умерла в среду на 53-м году жизни, сообщается на сайте учреждения.
ТАСС 09:19
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Общество

Рост уровня Мирового океана угрожает 300 миллионам человек

МИР 24 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное