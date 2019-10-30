Футбол
RT на русскомЦСКА — Уфа 1:0
Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.
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В Конгрессе США одобрили санкции против Турции
Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
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Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
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Армия и оружие
Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции
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«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольные клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
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Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
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Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
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Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro
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Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до заболевания
Названы симптомы рака, которые появляются и сигнализируют за пять лет до активного развития заболевания.
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Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
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Президент Чили отменил саммит АТЭС
Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру.
Общество
Обзорный трейлер «Мстителей» от Square Enix
Через пять лет после событий Камала Хан – Мисс Марвел – пытается снова объединить «Мстителей».
Шоу-бизнес
Яна Рудковская борется с проблемой вокруг суррогатного материнства
В рамках премьеры главная героиня реалити-шоу Яна Рудковская сделала ряд заявлений, по поводу тем, которые поднимаются в этом шоу.
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Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
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Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская умерла в среду на 53-м году жизни, сообщается на сайте учреждения.
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Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
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Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.