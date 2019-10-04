Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

ЦСКА — Эспаньол
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
31′
Пабло Пьятти
Марио Фернандес
37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
46′
64′
У Лэй
67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
67′
70′
У Лэй
76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
77′
Иван Обляков
87′
90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Яка Бийол
90′+2′
90′+5′
Виктор Кампусано
Футболисты московского ЦСКА проиграли испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились У Лэй (на 64-й минуте) и Виктор Кампусано (90+5).
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Флаг Нагорного Карабаха в Люксембурге и суперголы в Венгрии. Главные события дня в Лиге Европы

Sport24.ru18:51

Иностранные защитники ЦСКА — тихий ужас. Но Гончаренко их оправдал

Матч ТВ16:17

Школа от «Эспаньола». Армейцы пока без очков в Лиге Европы

Советский спорт15:15

ЦСКА: о домашнем матче с «Эспаньолом»

Bobsoccer15:22

ЦСКА — «Эспаньол» — 0:2, Лига Европы. Виктор Гончаренко — о поражении ЦСКА

Чемпионат16:25

Евро-импотенция ЦСКА. И непонятно, как ее лечить

Спорт-Экспресс15:35

Лига Европы: Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Эспаньол»

ODDS.ru12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Происшествия

Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Театры

Директором Театра оперы и балета станет Сергей Юнганс

В финал конкурса на должность директора Государственного театра оперы и балета прошли три победителя — якутские деятели культуры Захар Никитин и Саргылана Борисова и свердловский режиссер-постановщик Сергей Юнганс.
ИА ЯСИА 03:43
Политика

Медведев официально уволил главу Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Росгидромета Максима Яковенко, следует из документа, текст которого опубликован на официальном сайте кабмина РФ.
Народные новости 10:48
Политика

Закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине

На Украине заявили о том, что не будут выносить закон о предоставлении особого статуса Донбассу на референдум.
РЕН ТВ 17:06
Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Транспорт

Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Культура

Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской

Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма 01:10
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Экономика

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия 11:13
Авто

Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta

Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.
Новые автомобили вчера в 22:28
Происшествия

Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

РБК 14:51
Политика

США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС

Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известия 19:37
Наука

В США обнаружили причину смерти от курения электронных сигарет

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в США 15 человек погибли в результате курения электронных сигарет.
REGNUM вчера в 23:49
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
NewInform вчера в 09:27
Кино

В сети появилась фотография со съемок продолжения «Аватара»

В сети появилась фотография со съемочной площадки фантастического боевика - продолжения "Аватара".
Газета.Ru 12:04
Культура

Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ

ТЭ́ФИ — российская национальная телевизионная премия, которая вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств.
Культуромания вчера в 16:43
Политика

Британия смягчила санкции против России ради Марса

Власти Великобритании смягчили закон об экспорте, касающийся санкций против России.
Труд 06:55
Армия и оружие

Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике

Две новые станции предупреждения о ракетном нападении заработают в 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости 17:10
Происшествия

В США избили мужчину в кепке с надписью на русском

В Калифорнии злоумышленник избил мужчину в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», написанным на русском языке, сообщает Fox News.
Известия 18:59
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Космос

Зонд Juno уклонился от тени Юпитера

Rusargument вчера в 19:52
Космос

Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри

Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
Хайтек+ вчера в 10:22
Технологии

Uber запускает приложение для поиска работы

Uber выходит на новый для себя рынок: в пятницу компания запустит в Чикаго сервис Uber Works, который будет помогать местным жителям найти сезонную работу.
Коммерсантъ 13:09
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Космос

В Москве пройдет Всемирная неделя космоса

ТАСС 01 октября в 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное