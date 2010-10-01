Через несколько минут в Саранске начнется матч 14 тура РПЛ. Футбольный клуб "Тамбов" сыграет с "Уфой". Игра пройдет на стадионе "Мордовия-Арена".

Стал известен состав ФК «Тамбов» на матч с «Уфой»

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