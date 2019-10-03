Тренерский штаб «Краснодара» огласил стартовый состав команды на матч против «Хетафе» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. В воротах горожан сыграет Матвей Сафонов, в защите выйдут Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Александр Мартынович и Сергей Петров.

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Стал известен состав «Краснодара» на матч против «Хетафе»

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