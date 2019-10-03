Футбол

Нева СпортНева СпортСтал известен состав «Краснодара» на матч против «Хетафе»

Тренерский штаб «Краснодара» огласил стартовый состав команды на матч против «Хетафе» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. В воротах горожан сыграет Матвей Сафонов, в защите выйдут Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Александр Мартынович и Сергей Петров.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» уже пропустил от «Хетафе». Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ14:50

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Хетафе»

Sport24.ru13:43

Шапи и Берг – в старте «Краснодара» на матч с «Хетафе», Фернандеш – в запасе

Спорт день за днем13:59

Берг и Сулейманов — в атаке «Краснодара» на матч с «Хетафе»

Sportbox.RU13:58

«Краснодар» — «Хетафе»: составы команд на матч 2-го тура группового этапа ЛЕ

Чемпионат13:48

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Хетафе»

RT на русском14:15

«Краснодар» — «Хетафе»: команды объявили стартовые составы

Спорт-Экспресс13:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Политика

Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Здоровье

Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении

30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.
Известия вчера в 09:18
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну — это верх цинизма, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Происшествия

Якутского шамана признали невменяемым

По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли школу на территории ЛНР

Взгляд.ру 15:43
Гаджеты

Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha

Презентация нового мобильного устройства Mi Mix Alpha от Xiaomi началась еще 24 сентября, однако телефон до сих пор не появился в продаже.
iReactor 30 сентября в 22:32
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru 11:52
Политика

Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности

Lenta.ru 13:08
Интернет

Facebook выпустил новый мессенджер на базе Instagram

Компания Facebook Inc. представила 3 октября новое приложение для обмена сообщения для пользователей Instagram.
News.ru 15:39
Хоккей

КХЛ. «Витязь» обыграл ЦСКА и довел победную серию до десяти матчей

Вести.Ru 15:40
Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Футбол

Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Политика

Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin почти на $40 млн

Ведомство одобрило поставку комплексов на сумму $39,3 млн. Речь идет о 150 противотанковых ракетах и связанном с ними оборудовании.
РБК 15:39
Экономика

ВТБ разрешили стать акционером «Ростелекома»

Согласно указу Владимира Путина, Российской Федерацией, банком ВТБ и госкорпорацией ВЭБ.РФ будет обеспечен госконтроль над более чем 50% акций «Ростелекома».
Коммерсантъ 12:18
Гаджеты

В России представили кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

МонаВиста 09:16
Общество

Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Происшествия

Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

РБК 14:51
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости 03:18
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Кино

Фильм про Джокера вышел в российский прокат

Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 09:44
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья

Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 01 октября в 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное