Тренерский штаб «Краснодара» огласил стартовый состав команды на матч против «Хетафе» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. В воротах горожан сыграет Матвей Сафонов, в защите выйдут Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Александр Мартынович и Сергей Петров.

Стал известен состав «Краснодара» на матч против «Хетафе»

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