Футбол
Нева СпортСтал известен состав «Краснодара» на матч против «Хетафе»
Тренерский штаб «Краснодара» огласил стартовый состав команды на матч против «Хетафе» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. В воротах горожан сыграет Матвей Сафонов, в защите выйдут Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Александр Мартынович и Сергей Петров.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня 09:25
Наука
Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино
Международная команда специалистов впервые попыталась выяснить массу нейтрино – частиц, которые наполняют нашу Вселенную.
Goroday.ru 30 сентября в 21:47
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.
RT на русском 13:29
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:24
Происшествия
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 12:32
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Политика
Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в специальном видеообращении назвал условия, которые сделают возможным проведение местных выборов на всей территории Донбасса.
Телеканал 360° 13:14
Политика
США вновь отказали российским дипломатам в визах
США вновь не выдали визы российским дипломатам.
Вести.Ru 13:14
Армия и оружие
Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России
Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.
ФАН вчера в 21:08
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
Путин ответил на вопрос о «близости к раю»
Президент России Владимир Путин считает, что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась.
РИА Новости 14:17
Политика
Офис Зеленского рассматривает два сценария выборов в Донбассе
Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
News.ru 08:54
Политика
РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом рассказал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
ТК Звезда 13:31
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Армия и оружие
В Сирии испытали С-500 «Прометей»
В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Ранее "РГ" сообщала о том, что Tesla Model 3 обошел по продажам Volkswagen Polo и Ford Focus.
Российская газета 13:40
Авто
В России продают «бэтмобиль» за 55 миллионов рублей
Автомобиль одного из самых популярных в мире супергероев оценили в 55 миллионов рублей.
DriveNN.ru 12:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
Путин похвалил Трампа за исторический шаг на переговорах с КНДР
Президент России заявил, что нужно отдать должное американскому лидеру Дональду Трампу за начало урегулирования на Корейском полуострове.
РБК 14:10
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Гаджеты
Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России
Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.
Rusargument 03:33