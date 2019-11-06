Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин определился со стартовым составом на встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса". В воротах «Локомотива» сыграет Гильерме. В обороне выйдут Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь.

Стал известен состав «Локомотива» на матч против «Ювентуса»

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