Лига чемпионов

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСтал известен состав «Локомотива» на матч против «Ювентуса»

Локомотив — Ювентус
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
5
Хёведес
  
14
Чорлука
  
31
Рыбус
  
17
Жемалетдинов
  
7
Крыховяк
  
6
Баринов
  
23
Мариу
  
59
Миранчук
  
19
Эдер
  
1
Шченсны
  
13
Данило
  
19
Бонуччи
  
24
Ругани
  
12
Сандро
  
6
Хедира
  
5
Пьянич
  
8
Рэмзи
  
25
Рабьо
  
21
Игуаин
  
7
Роналду
  
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин определился со стартовым составом на встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса". В воротах «Локомотива» сыграет Гильерме. В обороне выйдут Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь.
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