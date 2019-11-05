с чего всё началось

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила стартовый состав команды на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».

Стал известен состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

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