Лига чемпионов
RT на русскомСтал известен состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила стартовый состав команды на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
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С первых минут за «Зенит» сыграют Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.RT на русском11:53
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Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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На Украине появится военная полиция, соответствующее поручение президент страны Владимир Зеленский дал главе Минобороны Андрею Загороднюку.
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Президент России Владимир Путин заявил, что уровень зарплат бюджетников не должен иметь перекосов, зарплата должна быть сбалансирована, но муниципалитеты должны уделять больше внимания школам.
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