Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомСтал известен состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила стартовый состав команды на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
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С первых минут за «Зенит» сыграют
 Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.
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