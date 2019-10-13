Футбол
MetaratingsРоссия разгромила Кипр и вышла в финальную стадию Евро-2020
Сборная России в выездном матче со счётом 5:0 победила Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 году.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
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Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Сборная России уверенно обыграла киприотов. И вместе с тем гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
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В Киеве на улице застрелили человека
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Происшествия
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Газета.Ru 14:34
Футбол
Дзюба поздравил Россию с выходом сборной на чемпионат Европы
Нападающий сборной России Артём Дзюба поздравил соотечественников с выходом национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
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Сборная России повторила личный рекорд по числу побед подряд
Сборная России повторила личный рекорд по продолжительности победной серии в официальных матчах.
Газета.Ru 14:17
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Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия вчера в 05:11
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
RT на русском 10:21
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии. Форвард был заменен на 12-й минуте встречи.
Спорт-Экспресс 08:52
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей
Красная весна вчера в 06:03
Футбол
Дзюба вышел в лидеры отбора Евро-2020 по системе «гол+пас»
Нападающий сборной России забил гол и отдал две голевые передачи в матче отбора Евро-2020 с командой Кипра (5:0). Таким образом на его счету стало 9 забитых мячей и 5 пасов в 8 играх квалификации, что позволяет лидировать по системе «гол+пас» с 14-ю очками.
ProstoProSport 14:16
Гаджеты
Samsung Galaxy A91 получит зарядку, как у Galaxy Note10+
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Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru вчера в 04:01
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
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Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе
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Газета.Ru 03:18
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Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
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За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro
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Дни24 04:20
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В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38