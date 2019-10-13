Сборная России в выездном матче со счётом 5:0 победила Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 году.

Армия и оружие Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не испытывает проблем во взаимоотношениях с Москвой в связи с военной операцией против сирийских курдов.

Политика Трамп рассказал о заключении значительной торговой сделки с Китаем США и Китай в процессе очередного обсуждения торговой ситуации между странами в Вашингтоне приблизились к первой фазе подписания сделки, рассказал Трамп.

Футбол Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020 Сборная России уверенно обыграла киприотов. И вместе с тем гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия В Киеве на улице застрелили человека В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.

Происшествия В Японии два человека погибли из-за тайфуна «Хагабис» Жертвами обрушившегося на Японию тайфуна «Хагабис» стали два человека, еще 77 пострадали, передает телеканал NHK.

Футбол Дзюба побил рекорд сборной России Нападающий сборной России Артем Дзюба установил новый рекорд результативности для игроков национальной команды в одном отборочном цикле.

Футбол Дзюба поздравил Россию с выходом сборной на чемпионат Европы Нападающий сборной России Артём Дзюба поздравил соотечественников с выходом национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Футбол Сборная России повторила личный рекорд по числу побед подряд Сборная России повторила личный рекорд по продолжительности победной серии в официальных матчах.

Происшествия Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

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Футбол Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии. Форвард был заменен на 12-й минуте встречи.

Футбол Дзюба вышел в лидеры отбора Евро-2020 по системе «гол+пас» Нападающий сборной России забил гол и отдал две голевые передачи в матче отбора Евро-2020 с командой Кипра (5:0). Таким образом на его счету стало 9 забитых мячей и 5 пасов в 8 играх квалификации, что позволяет лидировать по системе «гол+пас» с 14-ю очками.

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Общество Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.

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