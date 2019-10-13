Футбол

MetaratingsMetaratingsРоссия разгромила Кипр и вышла в финальную стадию Евро-2020

Сборная России в выездном матче со счётом 5:0 победила Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 году.
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