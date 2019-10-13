Футбол
Интерфакс-СпортДзюба и Черышев сыграют в отборочном матче ЧЕ-2020 с киприотами
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного цикла Чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Кипра.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
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iReactor 03:39
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В Ростовской области в результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок
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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
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Красная весна 05:28
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Иркутский губернатор объяснил предложение поднять свою зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.
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Преемница Меркель рассказала о своей позиции по Крыму
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
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Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
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Экс-губернатор Дубровский не знает о возбуждении уголовного дела
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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
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В Москве возле памятника маршалу Жукову прошла серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах (так называемая дадинская статья — по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней).
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Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
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Журналист Владимир Познер не считает телеведущего Владимира Соловьева своим коллегой по профессии.
Народные новости 10 октября в 23:27
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В Польше открылись избирательные участки для парламентских выборов.
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Минимальная температура функционирования компрессора кондиционера: 1°C. Будет 0°C – и компрессор не включится.
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В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
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Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
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В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.
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