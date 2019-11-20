Футбол

Rambler News ServiceRambler News ServiceНазван состав сборной России по футболу на матч с Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав на матч против Сан-Марино в рамках отборочного тура Евро-2020. Он опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).
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