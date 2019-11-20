Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав на матч против Сан-Марино в рамках отборочного тура Евро-2020. Он опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Назван состав сборной России по футболу на матч с Сан-Марино

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