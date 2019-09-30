Футбол

Life.ruLife.ruСтал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").
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Эксперт оценил состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

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Станислав Черчесов в ожидании матча против сборной Шотландии (видео)

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Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром

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Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России в рамках отбора Евро-2020

ТАССвчера в 14:08

Сборная России определила график подготовки к матчам с Шотландией и Кипром

Спорт-Экспресс04:53

Первый канал в прямом эфире покажет матчи Россия — Шотландия и Кипр — Россия

Sport24.ruвчера в 14:00
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Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Автоспорт

Формула-1 может изменить регламент из-за Квята

Правило, согласно которому пилот Формулы-1 может изменить дизайн шлема всего один раз за сезон, может быть пересмотрено.
Нева Спорт 06:44
Культура

В Москве прощаются с великим режиссером Марком Захаровым

Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:13
Происшествия

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы

Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
RT на русском 06:47
Политика

Путин ратифицировал конвенцию о статусе Каспийского моря

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Lenta.ru 06:32
Происшествия

СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма

Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.
Znak.com 06:24
Гаджеты

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Отмечается, что пользователям iOS 8 можно обновится до новой версии ОС, чтобы пользоваться WhatsApp.
Газета DAILY вчера в 14:51
Кино

Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»

RuNews24.ru 03:22
Армия и оружие

Китай показал на параде межконтинентальную ракету DF-41

Ракета DF-41 состоит на вооружении ракетных войск НОАК (ранее известных как «2-й артиллерийский корпус») и устанавливается как в шахтных, так и на мобильных пусковых установках, которые в настоящее время размещены, в частности в приграничных с Россией северо-восточных провинциях КНР.
XXII век 06:58
Шоу-бизнес

Джигурда сыграет вторую свадьбу с Анисиной в шотландском замке

По словам Джигурды, праздновать повторные торжества будут в шотландском замке, который окажется в распоряжении новобрачных на целых два дня.
Культуромания 04:59
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество

Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Авто

Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин

По данным "Известий", количество сделок, заключенных по системе трейд-ин в РФ, выросло до рекордных 30 процентов от всего объема сделок по автомобилям с пробегом.
Новые автомобили вчера в 22:52
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика

В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Экономика

ЛУКОЙЛ объявил о программе обратного выкупа акций

Приобретение акций в рамках программы будет осуществляться компанией LUKOIL SECURITIES LIMITED (100% дочерним обществом Компании) на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства, сообщает пресс-служба нефтяной компании.
Агентство нефтегазовой информации 07:12
Игры

Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android

News.ru 02:29
Происшествия

Полиция в Гонконге впервые применила оружие для разгона протестующих

Коммерсантъ 07:04
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Происшествия

Игрок «Челси» поскандалил с таксистом из-за чипсов

По информации источника, футболист рассыпал пачку чипсов по заднему сидению такси, после чего между ним и водителем загорелся скандал.
Газета.Ru 07:10
Происшествия

Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

РИА Новости вчера в 19:38
Политика

В Крыму назначен премьер-министр

Ранее и пост премьер-министра, и пост главы Крыма занимал Сергей Аксёнов, теперь впервые они разделены.
REGNUM 06:44
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Политика

В Госдуме назвали вымогательством отказ Белоруссии в размещении российской военной базы

Ранее глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей называл бессмысленной затею размещения российского авиабазы в союзной стране.
Говорит Москва 05:46
Происшествия

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

Вести.Ru 03:42
Армия и оружие

БПЛА «Охотник» испытали в паре с Су-57

Первый свой полёт С-70 охотник совершил в начале августа 2019 года, продолжавшийся более 20 минут.
VistaNews вчера в 02:43
Общество

В России начали продавать книги по паспорту

В России 1 октября выступил в силу новый закон: теперь контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов смогут требовать у посетителей паспорт.
Вести.Ru 04:59
Политика

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
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