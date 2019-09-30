Футбол

Life.ruLife.ruСтал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").
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Матчи сборной России с Шотландией и Кипром покажет Первый канал

Sport.ru14:58

Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России в рамках отбора Евро-2020

ТАСС14:08

Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром

Спорт-Экспресс13:50

Первый канал в прямом эфире покажет матчи Россия — Шотландия и Кипр — Россия

Sport24.ru14:00

Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром

Sports.ru13:59

Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром

Чемпионат14:35

Станислав Черчесов в ожидании матча против сборной Шотландии (видео)

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