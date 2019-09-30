Футбол
Life.ruСтал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").
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Политика
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы ответом на украинские и прибалтийские демарши.
РИА Новости 09:16
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 09:15
Политика
Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить «отдаленное село» на севере
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил политику Алексею Навальному поработать во власти после критики региональных властей.
Ведомости 04:15
Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
Следственный комитет опубликовал видео с места нападения на сотрудника ведомства в Москве, а также кадры задержания преступника.
RT на русском 08:26
Футбол
Мхитарян пропустит три недели из-за травмы
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян выбыл из строя из-за травмы.
Sportbox.RU 08:59
Футбол
Крал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.
Чемпионат 08:03
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Наука
Айсберг весом 315 млрд тонн откололся в Антарктиде
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг величиной 1,6 тыс. квадратных километров.
Газета.Ru 06:13
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Общество
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Экономика
В рейтинг лучших топ-менеджеров попали пермские управленцы
В числе лучших менеджеров было отмечено сразу пять сотрудников ПАО «Уралкалий»: гендиректор компании Дмитрий Осипов, директор по экономике и финансам Антон Вищаненко, директор по персоналу Ирина Константинова, директор по взаимодействию с органами власти Олег Калинский, IT-директор Кирилл Алифалов.
Коммерсантъ Пермь 07:35
Происшествия
Обрушение моста в Тайване попало на видео
Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.
Lenta.ru 03:28
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия
Смолов получит миллионы рублей за разбитый им BMW
Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов получит шесть миллионов рублей от страховой компании за разбитый им в ДТП автомобиль BMW.
Lenta.ru 06:07
Фигурное катание
Призёр ОИ фигурист Энберт приостановил карьеру по рекомендации врачей
«В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность, и по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Чемпионат 09:04
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, соответствующий федеральный закон опубликовали на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 06:28
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Политика
ЕАЭС и Сингапур договорились о зоне свободной торговли
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сингапур подписали в Ереване соглашение о зоне свободной торговли товарами.
Взгляд.ру 09:53
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Спорт
Слишком интимная съемка на ЧМ в Дохе возмутила легкоатлеток
Бегунья из Германии Джина Люкенкемпер заявила, что видеооператоры во время чемпионата мира, который проходит в Дохе, выбирают слишком откровенный формат съемки, не соответствующий этическим нормам.
Inc-news.ru 09:19
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28