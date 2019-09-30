Футбол

Советский спортСоветский спортЧерчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесов определился с 25 игроками, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Станислав Черчесов в ожидании матча против сборной Шотландии (видео)

Советский спортвчера в 13:06

Сборная России определила график подготовки к матчам с Шотландией и Кипром

Спорт-Экспресс04:53

Матчи сборной России с Шотландией и Кипром покажет Первый канал

Sport.ruвчера в 14:58

Эксперт оценил состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

RT на русском06:40

Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром

Sports.ruвчера в 13:59

Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром

Чемпионатвчера в 14:35

Первый канал в прямом эфире покажет матчи Россия — Шотландия и Кипр — Россия

Sport24.ruвчера в 14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Армия и оружие

В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР

RT на русском 19:11
Здоровье

ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Общество

Самой популярной песней в России оказался украинский хит

Lenta.ru 08:25
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Экономика

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Происшествия

Воспитанница интерната на Сахалине погибла, получив ожоги в ванне

По информации СК, санитарка отнесла 15-летнюю девушку в ванную комнату и включила тёплую воду.
RT на русском вчера в 21:20
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 14:06
Гаджеты

В России начался дефицит новых iPhone

Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт — стоит 131 990 рублей.
Газета Кемерова вчера в 14:53
Политика

Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»

Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
Известия 12:13
Музыка

Bring Me the Horizon записала песню для Death Stranding

Bring Me the Horizon написала трек для Death Stranding. Композиция Ludens войдет в альбом Death Stranding: Timefall.
Cyber.sports.ru 10:35
Общество

Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети

Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Происшествия

В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском 17:59
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru 19:15
Киберспорт

Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2

3DNews вчера в 07:07
Технологии

Лауреат конкурса «Цифровой прорыв» прокомментировал победу

Один из лауреатов конкурса «Цифровой прорыв» — Денис Хромов — в беседе со «Взглядом» прокомментировал победу.
RT на русском вчера в 09:36
Кино

Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена

Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
Kinonews.ru 12:22
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Авто

Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class

После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.
SpeedMe 29 сентября в 23:15
Энергетика

Предсказано будущее России без нефти

По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Шоу-бизнес

Видео задержания Натальи Бочкаревой прокомментировал нарколог

Культуромания 16:04
Культура

Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС

Вокруг ТВ 14:54
Авто

Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia

SpeedMe вчера в 09:37
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Газета.Ru 07:42
Кино

Джордж Мартин: у «Игры престолов» могло быть еще пять сезонов

Московский Комсомолец 10:39
Футбол

Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ

RT на русском 16:51
Футбол

ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы

Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат вчера в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное