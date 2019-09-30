Футбол
Советский спортЧерчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесов определился с 25 игроками, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
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Армия и оружие
В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР
RT на русском 19:11
Здоровье
ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Происшествия
Воспитанница интерната на Сахалине погибла, получив ожоги в ванне
По информации СК, санитарка отнесла 15-летнюю девушку в ванную комнату и включила тёплую воду.
RT на русском вчера в 21:20
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 14:06
Гаджеты
В России начался дефицит новых iPhone
Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт — стоит 131 990 рублей.
Газета Кемерова вчера в 14:53
Политика
Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»
Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
Известия 12:13
Музыка
Bring Me the Horizon записала песню для Death Stranding
Bring Me the Horizon написала трек для Death Stranding. Композиция Ludens войдет в альбом Death Stranding: Timefall.
Cyber.sports.ru 10:35
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Происшествия
В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском 17:59
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru 19:15
Киберспорт
Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2
3DNews вчера в 07:07
Технологии
Лауреат конкурса «Цифровой прорыв» прокомментировал победу
Один из лауреатов конкурса «Цифровой прорыв» — Денис Хромов — в беседе со «Взглядом» прокомментировал победу.
RT на русском вчера в 09:36
Кино
Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена
Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
Kinonews.ru 12:22
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class
После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.
SpeedMe 29 сентября в 23:15
Энергетика
Предсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Шоу-бизнес
Видео задержания Натальи Бочкаревой прокомментировал нарколог
Культуромания 16:04
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ 14:54
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia
SpeedMe вчера в 09:37
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Кино
Джордж Мартин: у «Игры престолов» могло быть еще пять сезонов
Московский Комсомолец 10:39
Футбол
Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ
RT на русском 16:51
Футбол
ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат вчера в 14:00