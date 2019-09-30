Футбол
Life.ruСтал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").
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Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Футбол
ФК «Ахмат» покинул главный тренер Рахимов
Главный тренер грозненского ФК «Ахмат» Рашид Рахимов покидает свой пост после поражения команды в гостевом матче 11-го тура Кубка России по футболу от «Сочи».
Известия 15:25
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Политика
Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается - с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Здоровье
Комиссия Минздрава представит отчет по Центру Блохина 6 октября
Руководство Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии сменилось в июне 2019 г. На пост директора была назначена Светлана Варфоломеева, ранее работавшая в ведущем центре детской онкологии, гематологии и иммунологии - НМИЦ им. Дмитрия Рогачева.
ТАСС 15:22
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве
«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 03:42
Политика
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.
РИА Новости 08:45
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Армия и оружие
Американский авианосец окружили китайские корабли
Со спутника удалось запечатлеть, как американский авианосец был окружен пятью военными суднами Китая.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Гаджеты
Apple может сделать логотип на iPhone и Macbook светящимся
Американская IT-компания Apple может сделать логотипы на своих устройствах светящимися.
Народные новости вчера в 16:26
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Культура
Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра
Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru 12:19
Шоу-бизнес
Нарколог оценил поведение Бочкаревой при задержании с наркотиками
Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.
ФАН 15:34
Наука
Старые воробьи обошли молодых по количеству сперматозоидов
Немецкие ученые выяснили, что старые самцы воробьев оказываются плодовитее, чем молодые, из-за большего количества сперматозоидов, которые могут достичь яйцеклетки: у старых птиц их оказалось втрое больше.
N+1 10:14
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Российская актриса театра и кино Мария Миронова поделилась на своей странице в Instagram о том, что стала мамой во второй раз.
Культуромания 14:40
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Авто
В РФ стартовал приём заказов на новый Audi Q3 с полным приводом
Предлагаться полноприводный Audi Q3 будет в четырех комплектациях — стандартная, Advance, Design и Sport.
Tvoe-avto.com 12:11
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19