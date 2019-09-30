На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

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