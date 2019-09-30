Футбол
Life.ruСтал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 22:09, Вашингтон
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Автоспорт
В Ferrari прокомментировали сход Феттеля
Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru вчера в 14:45
Происшествия
Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске
Самолет А320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Нерюнгри 1 октября, ушел на запасной аэродром в Иркутске.
ИА Альтаир 22:01
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Технологии
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 28 сентября в 04:01
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что у него есть годовалая дочь
Музыкант сделал сенсационное признание в эфире. Певец признался, что кроме сына Никиты у него есть годовалая дочь.
Srnsk вчера в 14:05
Политика
Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом
Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
Газета.Ru 12:48
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, способный вызывать рак
В России решили отказаться от популярного индийского препарата «Ранитидин», помогающего при лечении язвы и изжоги.
Ридус 15:43
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино.
Вести Подмосковья 03:40
Игры
В Epic Games Store показали новый дизайн главной страницы
CyberSport.ru 03:46
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru 21:43
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Здоровье
200-килограммовый мужчина попросил денег на здоровье у государства
Бывший обладатель звания самого толстого в мире человека Пол Мейсон попросил Национальную службу здравоохранения Великобритании помочь ему, так как переживает за свою жизнь.
Lenta.ru 01:58
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ 19:58
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Вести.Ru 16:26
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Экономика
Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей
Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Lenta.ru 14:10
Здоровье
Сахалин 30 лет борется со СПИДом
30-летие службы профилактики и борьбы со СПИД в Сахалинской области отметили научно-практической конференцией.
Сахалин.Инфо 21:49
Общество
МЧС передумало запрещать курение на балконах
Пресс-служба МЧС опровергла собственное заявление о запрете курения на балконах.
Секрет фирмы 28 сентября в 10:05
Спорт
Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира
Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Вести.Ru 15:48
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24