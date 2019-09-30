Футбол
Советский спортЧерчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесов определился с 25 игроками, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
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Общество
Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении
Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:44
Политика
Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»
Контактная группа по Украине во вторник, 1 октября, подписала документ, именуемый формулой Штайнмайера.
Известия 10:42
Гаджеты
В России почти закончились самые дорогие модели нового iPhone 11
Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
Политическая Экспертиза вчера в 02:48
Общество
Определена обладательница самых красивых ягодиц мира
В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.
Lenta.ru 07:12
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК
Российская газета 10:10
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Атлетико» в Лиге Чемпионов
Сегодня, 1 октября, в Москве состоится матч в рамках Лиги Чемпионов, в котором «Локомотив» примет «Атлетико» из Мадрида.
НИА-Калининград 06:21
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе.
РБК 10:52
Общество
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
Lenta.ru 10:55
Политика
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
Певец Олег Винник раскритиковал негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.
РИА Новости 09:56
Общество
Дима Билан в Самаре снова опозорился
Bimru.ru вчера в 01:36
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Здоровье
В Магадане связали низкое положение в рейтинге по ЗОЖ с климатом
Агентство «РИА Новости» накануне представило рейтинг регионов по приверженности жителей здоровому образу жизни.
РБК 07:12
Энергетика
Северный поток построен на 83 процента
Российская газета 11:44
Политика
Зеленский отказался расследовать дело Байдена по просьбе США
Украина не станет расследовать деятельность американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента США Дональда Трампа, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Мойка78 вчера в 17:30
Армия и оружие
МИД объявил об уничтожении главных сил ИГ и «Джабхат ан-Нусры» в Сирии
Накануне глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что в провинции Идлиб сосредоточена самая большая группировка иностранных боевиков.
РБК вчера в 12:45
Общество
Анджелина Джоли привела детей на премьеру «Малефисенты 2»
44-летняя Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она сыграла главную роль, всех своих детей.
Киноафиша России 04:19
Политика
Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Авто
Great Wall представил Haval H9 для экстремального бездорожья
Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель представил версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили вчера в 23:42
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части смартфонов
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Наука
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости 04:09
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30