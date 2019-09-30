Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесов определился с 25 игроками, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

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