Футбол

Советский спортСоветский спортЧерчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесов определился с 25 игроками, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
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Эксперт оценил состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

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Сборная России определила график подготовки к матчам с Шотландией и Кипром

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Матчи сборной России с Шотландией и Кипром покажет Первый канал

Sport.ruвчера в 14:58
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
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