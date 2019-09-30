Футбол
Life.ruСтал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").
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Армия и оружие
В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»
Российская газета 04:34
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о запрете хостелов в жилых домах
С 1 октября вступит в силу закон, который запретит использование жилых помещений для размещения гостиниц и предоставления гражданам гостиничных услуг.
РБК 03:50
Политика
Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом
Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
Газета.Ru 12:48
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Технологии
Российские банки тестируют новый способ безналичной оплаты
Российские предприниматели в ближайшее время могут отказаться от POS-терминалов для безналичной оплаты.
Ридус 05:19
Общество
В России введен новый документ для приема на работу
Привычная всем зеленая карточка СНИЛС перестает быть актуальной. Электронный СНИЛС стал официальным документом для трудоустройства.
НДН.инфо вчера в 21:31
Финансы
До конца 2019 года рубль может укрепиться по отношению к доллару
Курс рубля по отношению к американской валюте зависит в первую очередь от ключевой ставки ФРС и уровнем инфляции в России.
Gazeta.SPb 11:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Шоу-бизнес
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вынесла отцу «модный приговор»
Неожиданно 6-летняя девочка вынесла отцу «модный приговор».
OAnews 13:41
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° вчера в 14:52
Армия и оружие
Швеция перенесла командование ВМС на подземную базу ради защиты от России
Штаб-квартиру Военно-морских сил (ВМС) Швеции перенесли на подземную базу на острове Мускё, в 40 км от Стокгольма, пишет The Guardian со ссылкой на представителя флота.
РБК 15:38
Игры
Владельцы ПК смогут играть в Call of Duty: Mobile уже в октябре
С 1 октября 2019 года геймеры смогут играть в Call of Duty: Mobile при помощи клавиатуры и мыши на ПК.
REGNUM вчера в 14:47
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Политика
Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа
Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Футбол
Оператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»
Оператор стадиона «Калининград» подал иск к футбольному клубу «Балтика» на сумму 19,17 млн рублей.
РБК Калининград 11:09
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Футбол
Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике
В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока.
Чемпионат 10:05
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Вести.Ru 16:26
Культура
На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»
Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».
РБК 17:26
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° 28 сентября в 06:49
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Российская актриса театра и кино Мария Миронова поделилась на своей странице в Instagram о том, что стала мамой во второй раз.
Культуромания 14:40
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41