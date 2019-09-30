Футбол
Life.ruСтал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").
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Космос
«Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик
Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.
ИжевскИнфо.РУ 07:12
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда 13:00
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Авто
Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок
Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom вчера в 02:48
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Финансы
Банки не смогут взыскивать долги, выданные закредитованным заемщикам
Банк России планирует добиться запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту, если банк выдал его закредитованному заемщику.
Российская газета 03:00
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Экономика
Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний
Правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года.
Коммерсантъ 14:03
Политика
Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».
Независимая газета 28 сентября в 03:00
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Футбол
Мамаев дал первое после освобождения интервью
Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года.
Москва 24 13:53
Политика
Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет
Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 16:50
Экономика
Счетная палата насчитала в России более 71 тыс. недостроенных объектов
Кудрин рассказал, что всего на сегодняшний день насчитывается 71,3 тыс. недостроенных объектов.
Интерфакс 09:22
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Авто
Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru 06:44
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв на военную службу
Осенний призыв на военную службу стартовал в России: армию должны пополнить около 132 тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году.
РИА Новости 17:24
Происшествия
Адвокаты рассказали о дополнительной экспертизе по делу Хачатурян
«Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), проведённая по постановлению следственной группы СК России, подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:27
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Общество
Мосгорсуд увидел в публикациях СМИ по делу Устинова травлю судьи
Мосгорсуд считает, что некоторые публикации СМИ с критикой судебной системы в связи с делом актера Павла Устинова можно рассматривать как вмешательство в правосудие и травлю судьи Алексея Криворучко.
Коммерсантъ 13:48
Происшествия
В России увеличится размер выплаты по европротоколу
В России с 1 октября максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу (без вызова сотрудников ГИБДД) увеличится до 400 тыс. рублей.
Известия 06:29